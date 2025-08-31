３１日午前１１時５５分頃、埼玉県熊谷市葛和田の利根川付近で、「グライダーが利根川に墜落した」と目撃者から１１９番があった。県警熊谷署によると、グライダーは１人乗りで、２０歳代くらいの女性が操縦していた。女性はけがをしているといい、市消防本部などが救助活動を行っている。現場はグライダーが発着する妻沼滑空場の近くで、同署がけがの程度や事故原因などを調べている。