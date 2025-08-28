◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人の田中将大投手が日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がるも、移籍後ワーストタイとなる２回５０球を投げて、６安打５失点で黒星を喫した。試合後、阿部監督は、右腕の次回登板については「これから考えようと思います」と語った。田中将は、初回、先頭の中村将に中前打を許すと、１死後、小園にも右前打を浴び１死一、二塁のピンチを背負うと