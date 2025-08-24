現在、東京で10公演に及ぶステージ公演を行っているX JAPANのYOSHIKIさんが、観客による強い接触行為で右手を負傷したことを、24日にスタッフの公式Xで発表しました。スタッフの公式Xは、YOSHIKIさんが東京・六本木で開催中の『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN』KURENAI（8月22日から31日まで）の23日公演で「一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷いたしました」と報告