SVリーグ女子オールスター戦先月末開催されたバレーボールSVリーグの女子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」（兵庫・GLION ARENA KOBE）で、選手たちがアイドルに扮した“完コピ”映像が話題に。「本物のアイドルやん…」「反則すぎる」などと完成度に驚きの声が上がったが、その一人である野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）がAI生成であることを改めて説明した。会場の大型ビジョン。