´Ú¹ñ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦KARA¤¬5·î31Æü¡¢¡Ø2026 KARA JAPAN FANMEETING : Hello, KAMILIA!¡Ù¡Ê7·î4Æü¡¦5Æü¡¢Åìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¡Ë¤Î³«ºÅ¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþËÆ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡ÄKARA7Ç¯¤Ö¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡õ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø2026 KARA JAPAN FANMEETING : Hello, K