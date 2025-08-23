100円ショップ『ダイソー』で販売される大人気の炭酸飲料「ポッピンサイダー」のサンリオキャラクターズコラボ第4弾として、「ポッピンサイダーひょっこりフェイス」が2025年8月11日より好評発売中だ。静岡のユニークなサイダーメーカーが携わる「ポッピンサイダー」「ポッピンサイダー」は静岡県の飲料メーカー・木村飲料株式会社と、日常をちょっと楽しくするアイデア雑貨を届けるプラスワン株式会社が共同開発した商品。トレ