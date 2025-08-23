100円ショップ『ダイソー』で販売される大人気の炭酸飲料「ポッピンサイダー」のサンリオキャラクターズコラボ第4弾として、「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」が2025年8月11日より好評発売中だ。

静岡のユニークなサイダーメーカーが携わる「ポッピンサイダー」

「ポッピンサイダー」は静岡県の飲料メーカー・木村飲料株式会社と、日常をちょっと楽しくするアイデア雑貨を届けるプラスワン株式会社が共同開発した商品。トレンドに合わせたデザインテイストと、季節に合わせたフレーバを展開する。

木村飲料は昭和22年にラムネメーカーとして創業し、現在もラムネやサイダーを中心に製造している。サイダーでは、静岡県や山梨県産などのフルーツを使用した富士山キウイサイダーや、静岡いちごサイダー、静岡マスクメロンサイダー、山梨ぶどうサイダーなどが豊富にラインナップ。静岡県の森町で採れたとうもろこし「甘々娘」を使用したとうもろこしサイダーもある。他にもカレーパンサイダーやメロンパンサイダー、うなぎコーラなどユニークな商品を多数送り出しているのが特徴だ。

推し活にも使える！ カラフルなサイダー6種類

今回の「ポッピンサイダー」はサンリオの大人気キャラクターたちがひょっこりと顔を出す姿がかわいらしい、推し活にもおすすめな、カラフルなサイダーに。ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ハンギョドン、そして「2025年サンリオキャラクター大賞」にて総合順位1位に輝いたポムポムプリンのイメージに合わせた全6フレーバーを全国の『ダイソー』にて数量限定で販売する。

きれいに剥がせるフィルム仕様

パッケージは、きれいに剥がせるシンプルなフィルム仕様で、飲んだ後も、コレクションやリメイクアイテムとして楽しめる。各パッケージとフレーバーを見ていこう。

ハローキティ×ライチ風味

ハローキティ×ライチ風味

エキゾチックな香りが楽しめる、ライチ風味が登場！ ハローキティの赤いリボンとライチのイメージがぴったり。すっきりとした味わいのフレーバー。

マイメロディ×ラズベリー風味

甘酸っぱくてクセになる、ちょっぴり大人なラズベリー風味。今年50周年を迎えたマイメロディにふさわしい、大人かわいいカラーと味わいが魅力のサイダー。

クロミ×グレープ風味

クロミ×グレープ風味

ポッピンサイダーでも定番人気のグレープ風味。クリアなパープルカラーで、今年20周年を迎えたクロミと相性抜群！ さわやかな後味で、気分もすっきりリフレッシュ。

ポムポムプリン×マンゴー風味

トロピカルな甘みが広がる、マンゴー風味。ポムポムプリンのトレードマークである帽子をマンゴーにチェンジした、遊び心あふれる特別デザイン。気分を盛り上げる明るく楽しいフレーバー。

シナモロール×ブルーレモネード風味

シナモロール×ブルーレモネード風味

鮮やかなブルーが目を引く、ブルーレモネード風味。さっぱりさわやかな味わいとシナモロールに優しく癒される。白とブルーにレモンイエローが映えるパッケージ。

ハンギョドン×メロン風味

ハンギョドン×メロン風味

大人気のメロン風味が、ハンギョドンとコラボ！ おでこでメロンを支えるハンギョドンに思わずクスッと笑みがこぼれる。

『ダイソー』での販売なので、もちろん1本税込み108円。無くなる前にゲットしておこう。