連日の猛暑によって、身近なもののトラブルが相次いでいます。スマホ熱中症や室外機の対処について詳しく見ていきます。【写真を見る】「PASMOが反応しない」バッテリーが膨張したスマホ“スマホ熱中症”保冷剤で冷やすのはOK？NG？山形純菜キャスター：連日の猛暑によりトラブルが相次いでいます。まずは、暑さがスマホのバッテリーなどに影響を及ぼす“スマホ熱中症”、どう対処すればいいのでしょうか。「スマホ修理王」新宿