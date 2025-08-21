RSKRSK山陽放送

山陽新幹線が運転見合わせ「お客様と接触」と連絡、再開は21時ごろの見込み

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 21日、山陽新幹線の「のぞみ54号」が東広島駅を通過時に、人と接触した
  • この影響で、山陽新幹線は博多〜新大阪間で順次運転を見合わせている
  • 警察と消防による現場検証の予定で、運転再開は午後9時ごろになる見込みだ
