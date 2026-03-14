近年、「ダイヤ改正」といえば、どちらかといえばネガティブな話が中心になっている。本数を「見直す」ということで少なくなり、あるいは終電を繰り上げるなどといったことが中心となっている。以前より時間が余計にかかるようになる路線もある。だが、「ダイヤ改正」は、本来は明るい話であるはずだ。列車の本数が増えたり、新しい特急が設けられたりと、多くの人がわくわくするはずのものである。そうしたなか、今回のダイヤ改正