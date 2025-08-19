トッテナム・ホットスパーがレアル・ソシエダ所属の久保建英に関心を示しているようだ。『GiveMeSport』によれば、スペインのクラブはオファー次第で売却を容認する構えを見せており、その条件は7000万ユーロとされている。日本代表アタッカーは昨季もラ・リーガで躍動し、ソシエダの攻撃の中心として確固たる地位を築いている。今季も開幕から1ゴールを記録し、存在感を示している久保。設定された移籍金7000万ユーロという額は、