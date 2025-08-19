【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザでの停戦を巡り、イスラム主義組織ハマスは１８日、交渉仲介国のエジプトとカタールが前日に提示した停戦案を受諾したと発表した。イスラエル側はこの停戦案に反応しておらず、交渉が進展するかは見通せない。停戦案の詳細は公表されていない。中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラなどによると、６０日間の一時的な軍事作戦の停止中に、遺体も含めて残る人質５０人のうち半数を解