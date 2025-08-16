昨日、李在明（イ・ジェミョン）大統領は８０周年を迎えた８・１５光復節（解放記念日）の祝辞で日本を「重要なパートナー」とし、韓日両国の信頼を基盤とした未来志向的な協力を力説した。李大統領は「日本政府が過去のつらい歴史を直視し、両国間の信頼が損なわないように努力することを期待する」とし「両国が信頼を基盤に未来のために協力すれば、超格差人工知能（ＡＩ）時代の挑戦も十分に解決していくことができる」と強調し