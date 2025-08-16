結婚式を前に半年間で20kgのダイエットに成功し、周囲から「整形？」と驚かれるほどの大変身を遂げた男性の体験談が、Threadsに投稿されて話題を呼んでいます。投稿主は「こころも整えるFP」という肩書で活動されている、ファイナンシャルプランナーの吉田辰大さん（@japan.torus）。13年前、結婚式に向けて80kg→60gの減量に成功した体験談を投稿したところ、9000件を超える”いいね”がつき、「奥様のためにダイエットを頑張った