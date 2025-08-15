チャンピオンズリーグを制した直後のシーズンに守護神が交代するというケースも珍しいだろう。昨季のCLを制したパリ・サンジェルマンは今夏にリールからGKリュカ・シュヴァリエを獲得し、昨季のCL制覇に貢献したジャンルイジ・ドンナルンマと別れようとしている。13日にはUEFAスーパー杯でトッテナムと対戦したが、このゲームでもゴールマウスを任されたのはシュヴァリエだ。シュヴァリエもリールで実績を積んできたGKであり、国内