ニューストップ > 国内ニュース > 大勢の万博来場者が帰宅困難に 上半身裸でパフォーマンスをする若者… 大阪・関西万博(2025年) 帰宅困難者 時事ニュース 女性自身 大勢の万博来場者が帰宅困難に 上半身裸でパフォーマンスをする若者の姿も 2025年8月14日 16時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 13日夜に大阪メトロ中央線が送電線トラブルで運転見合わせとなった件 大阪・関西万博の大勢の来場者が帰宅困難になったと「女性自身」が伝えた 一部来場者がライブカメラに向けて「パフォーマンス」する姿もあったという 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 08/14 19:44 万博が停電でパニックに「阿部寛エスカレーター」で待ち合わせする来場者も 記事時間 大勢の万博来場者が帰宅困難に 上半身裸でパフォーマンスをする若者の姿も 記事時間 08/14 14:27 大阪メトロ運転見合わせで多くの万博来場者が帰宅困難 ドイツ館がグミ配布 おすすめ記事 上村謙信被告 5カ月滞在の香港から帰国と現地報道 わいせつ行為で有罪判決も…芸能界復帰に意欲か 2025年8月14日 21時0分 市営住宅の駐車場に「新型アルファード」が！「600万」以上する車に乗っていても市営住宅に住み続けられるの？ 2025年8月14日 14時10分 “カミソリを飲み込んだ”ような激しい痛み 新型コロナ「ニンバス」が猛暑の中で流行中 2025年8月14日 12時8分 「そもそもトイレの話がタブー過ぎる」Youtuberわさびちゃんが「トイレ動画」を公開しまくるようになったきっかけ「芸人で恥ずかしいこともないし、夫に提案」 2025年8月14日 15時58分 千葉大学の大学院生（23）が男子中学生に性的暴行か オンラインゲームで知り合い連絡を取り合っていたか 2025年8月14日 18時57分