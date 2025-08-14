リヴァプールでプレイするイングランド代表DFジョー・ゴメスがトレーニングに復帰したようだ。『The Athletic』が報じている。アキレス腱を痛めてプレシーズンツアー離脱し、回復に務めていたゴメス。約3週間離脱していたが、週末に開幕を控えるプレミアリーグ第1節を前にチーム練習に戻ってきたという。リヴァプールにはフィルジル・ファン・ダイクとイブラヒマ・コナテという鉄壁のCBコンビがいるが、今夏ジャレル・クアンサーが