「モーニングNo.4自家製スコーンセット」1100円 ●札幌で絶品モーニングが食べられて、朝から充実した時間を過ごせると話題の店『CAFE MULBERRY（カフェ マルベリー）』の魅力とは？ こだわりのパンを使用したトーストやサンドイッチ、自家製スコーンなどが選べてボリュームもたっぷり。通い放題のモーニングサブスクもある……そんな人気カフェが再開発で注目されている桑園