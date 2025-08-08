「モーニングNo.4自家製スコーンセット」1100円

●札幌で絶品モーニングが食べられて、朝から充実した時間を過ごせると話題の店『CAFE MULBERRY（カフェ マルベリー）』の魅力とは？

こだわりのパンを使用したトーストやサンドイッチ、自家製スコーンなどが選べてボリュームもたっぷり。通い放題のモーニングサブスクもある……そんな人気カフェが再開発で注目されている桑園エリアにあります。

ソフトクリームサインと入口の看板

店の名前は『カフェ マルベリー』。観光客が多く訪れる場外市場にも近く、札幌駅のお隣、桑園駅より徒歩10分の閑静な住宅街で営業しています。

マンションの1階ですが、半地下のようになっていて、ソフトクリームサインと看板が目印の落ち着いた外観です。

半地下のような入口[食楽web]

店名は毎日の生活に溶け込めるお店に、という願いを込めて、桑園という地名にちなみ“桑の実”という意味を持つ「マルベリー」と命名されたそうです。

モーニングもドルチェも本格的。見た目にも美味しい一皿

カフェマルベリーの店内。2人用テーブル、ソファ席、カウンター席があります

モーニングは選べる4種類。トーストは、同じく桑園エリアにあるパン百名店の選出店『ココぺライ』の角食を使用しています。自家製のスコーンがセットになったモーニングもあり、ほのかに漂う甘い香りとともに外はサクッ、中はしっとりした食感のスコーンを楽しめます。

No.3の「トーストセット」とNo.4の「自家製スコーンセット」には、生ハム付きのサラダ、オムレツ、ジューシーなソーセージ、ヨーグルト、バター、ジャムがついていてボリュームもたっぷり。

「モーニングNo.4ココぺライのトーストセット」1100円

セットドリンクで注文したコーヒーも香り高く、酸味と苦みのバランスが絶妙。プレーンのスコーンとの相性も抜群でした。

モーニングのメニューには、モーニングドルチェもありました。バスクチーズケーキ、キャロットケーキ、ガトーショコラ、ソフトクリーム、自家製スコーンプレートの5種類。こちらは全てテイクアウトOK！ スコーンも色々なフレーバーがディスプレーされているので選ぶのも楽しみです。

ボリュームたっぷりのモーニングはサブスクがとってもお得

柔らかな日の光が心地よい店内。スタッフさんも軽快に動いています

『カフェ マルベリー』では、月額1万1000円でモーニング通い放題というお得なサブスクプランもあります。こちらのプランを利用されているご近所客も多いようで、店内は常に満席でにぎわっていました。

Free Wi-Fiも完備されているので朝からゆっくり充実した時間が過ごせること間違いなしです！

まとめ

フレーバーウォーターのサービスも嬉しい

経験を積んだシェフとパティシエが作るモーニングとドルチェは種類も豊富。メニューの写真もとても美味しそうで、決めるのに時間がかかってしまいました。札幌で、朝から至福の時間を過ごしたい時におすすめのカフェです。

●SHOP INFO

CAFE MULBERRY

住：北海道札幌市中央区北7条西17-7-14サントノーレ桑園1F

TEL：011-215-7077

営：9:00～17:00、土日祝8:00～17:00

休：月曜

●著者プロフィール

CHIKAYO

2級フードアナリスト・国際薬膳食育師 特級師範・出張作り置き等のお仕事を通して日々食に携わっている。さまざまな国や地域で美味しいものを食べることが趣味。