スクウェア・エニックスの人気ゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズに関する情報を発信する公式「X」アカウント「ドラゴンクエスト宣伝担当」が6月4日に更新。同日が「虫の日」にちなみ、写真の中に隠れた「モンスター」を探すクイズをアップしました。アカウントでは、「本日は虫の日」「ということで、かくれんぼ画像を用意してみましたよみなさんは何体のモンスターを見つけられますか……？」とユーザーに向けてコメント