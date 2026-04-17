そのセンスはどうなの？女の子に嫌われるLINEスタンプ９パターン
LINEで文章を書くのが面倒な場合、ついお気に入りのスタンプを連投してしまう人は多いでしょう。とはいえ、あまりに空気を読まない乱れ打ちは、女の子に不快な思いをさせているかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性386名に聞いたアンケートを参考に「そのセンスはどうなの？女の子に嫌われるLINEスタンプ」をご紹介いたします。
【１】顔がやけにリアルなアイドル系スタンプ
「特に写真と組み合わせたヤツはなんか怖い」（10代女性）というように、顔と体がアンバランスな女性アイドルのスタンプが苦手な女の子も多いようです。相手がそのグループのファンならともかく、そうでないなら仲間うちで楽しむだけに留めたほうがいいでしょう。
【２】ゾンビや目玉などのスプラッター系スタンプ
「あの色づかいとかが生理的にダメです」（20代女性）というように、毒々しいものをモチーフにしたスタンプは、無理な人には心底嫌がられてしまいます。とはいえ、ゾンビやホラー好きの女の子は少なくないので、一個送ってリアクションを見てみるのはアリでしょう。
【３】美少女アニメ系のスタンプ
「子供向けの番組のキャラだとさすがに引く」（20代女性）というように、女児向けアニメのスタンプを大の男が使うのは許せないと考える女の子もいます。よほど理解のある相手でない限り、封印しておいたほうがいいかもしれません。
【４】気持ち悪いおやじ系スタンプ
「画面から加齢臭がしそうです…」（20代女性）というように、絵柄が中年男性だというだけで毛嫌いされることもあります。ただし、シャレのわかる女の子であれば、ノリノリで笑ってくれるでしょう。
【５】女の子が知らないアニメや物語の名言らしきスタンプ
「ヒーローとか三国志とか分からないんですよね」（20代女性）というように、男が萌える名言スタンプも、普通の女の子にはたいして響かないようです。少年漫画系を避けて、男女ともに人気を集めるお笑い系のスタンプに切り替えてみてはいかがでしょうか。
【６】「女子高生かよ！」と思うような乙女系スタンプ
「これを使っているのが坊主頭の巨漢だと思うとなんか怖いです」（20代女性）というように、かわいすぎるスタンプのせいで、不気味がられることもあります。「この人、何がしたいの？」と不審に思われたくなければ、動物キャラあたりを使うのが無難でしょう。
【７】分かる人にしか分からないギャグ漫画系スタンプ
「『女に惚れさす名言』とか男に人気はあるのかもしれないけど、ピンとこないんですよね」（20代女性）というように、男性ウケのいいネタが女の子に受けるとは限りません。ギャグ系のスタンプは、相手の笑いのツボを押さえてから集中投下したいところです。
【８】ヘタウマを狙って外しているイラスト系スタンプ
「どう見ても子供が書いた絵でしょ」（10代女性）というように、個性的で味があるイラストも、相手によっては「下手」としか思ってくれないようです。有名な作者のものならともかく、個人のクリエイターがそれっぽく作ったようなものは、避けたほうがいいかもしれません。
【９】ウ○チなど明らかに下品なスタンプ
「小２かよ！って思います。妙にリアルなものもあるので気持ち悪いです」（20代女性）というように、下ネタ系のスタンプは、たとえオブラートに包んだものだったとしても、ドン引かれるリスクを含んでいます。相手が「あけっぴろげ女子」なら一時的に盛り上がるかもしれませんが、そこから美しい恋に発展するとは考えにくいでしょう。
自分の好みを一方的に押し付けるようなスタンプを送ったせいで、女の子に距離を置かれることがあるようです。送信する前に「これ、本当にウケるかな？通じるかな？」と慎重に考えるようにしましょう。
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計386名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】顔がやけにリアルなアイドル系スタンプ
「特に写真と組み合わせたヤツはなんか怖い」（10代女性）というように、顔と体がアンバランスな女性アイドルのスタンプが苦手な女の子も多いようです。相手がそのグループのファンならともかく、そうでないなら仲間うちで楽しむだけに留めたほうがいいでしょう。
「あの色づかいとかが生理的にダメです」（20代女性）というように、毒々しいものをモチーフにしたスタンプは、無理な人には心底嫌がられてしまいます。とはいえ、ゾンビやホラー好きの女の子は少なくないので、一個送ってリアクションを見てみるのはアリでしょう。
【３】美少女アニメ系のスタンプ
「子供向けの番組のキャラだとさすがに引く」（20代女性）というように、女児向けアニメのスタンプを大の男が使うのは許せないと考える女の子もいます。よほど理解のある相手でない限り、封印しておいたほうがいいかもしれません。
【４】気持ち悪いおやじ系スタンプ
「画面から加齢臭がしそうです…」（20代女性）というように、絵柄が中年男性だというだけで毛嫌いされることもあります。ただし、シャレのわかる女の子であれば、ノリノリで笑ってくれるでしょう。
【５】女の子が知らないアニメや物語の名言らしきスタンプ
「ヒーローとか三国志とか分からないんですよね」（20代女性）というように、男が萌える名言スタンプも、普通の女の子にはたいして響かないようです。少年漫画系を避けて、男女ともに人気を集めるお笑い系のスタンプに切り替えてみてはいかがでしょうか。
【６】「女子高生かよ！」と思うような乙女系スタンプ
「これを使っているのが坊主頭の巨漢だと思うとなんか怖いです」（20代女性）というように、かわいすぎるスタンプのせいで、不気味がられることもあります。「この人、何がしたいの？」と不審に思われたくなければ、動物キャラあたりを使うのが無難でしょう。
【７】分かる人にしか分からないギャグ漫画系スタンプ
「『女に惚れさす名言』とか男に人気はあるのかもしれないけど、ピンとこないんですよね」（20代女性）というように、男性ウケのいいネタが女の子に受けるとは限りません。ギャグ系のスタンプは、相手の笑いのツボを押さえてから集中投下したいところです。
【８】ヘタウマを狙って外しているイラスト系スタンプ
「どう見ても子供が書いた絵でしょ」（10代女性）というように、個性的で味があるイラストも、相手によっては「下手」としか思ってくれないようです。有名な作者のものならともかく、個人のクリエイターがそれっぽく作ったようなものは、避けたほうがいいかもしれません。
【９】ウ○チなど明らかに下品なスタンプ
「小２かよ！って思います。妙にリアルなものもあるので気持ち悪いです」（20代女性）というように、下ネタ系のスタンプは、たとえオブラートに包んだものだったとしても、ドン引かれるリスクを含んでいます。相手が「あけっぴろげ女子」なら一時的に盛り上がるかもしれませんが、そこから美しい恋に発展するとは考えにくいでしょう。
自分の好みを一方的に押し付けるようなスタンプを送ったせいで、女の子に距離を置かれることがあるようです。送信する前に「これ、本当にウケるかな？通じるかな？」と慎重に考えるようにしましょう。
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計386名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査