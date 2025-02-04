by Tim Reckmannアメリカの共和党のジョシュ・ホーリー上院議員が、中国とのAI関連製品の輸出入や知的財産の取引を違法とする新法案「アメリカのAI機能を中国から切り離す法律(Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act)」を議会に提出しました。これにより、中国のAI企業・DeepSeekのAIアプリをダウンロードすると罪に問われる可能性が浮上したと、IT系ニュースサイトの404 Mediaが報じていま