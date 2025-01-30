NY株式29日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均44713.52（-136.83-0.31%） S＆P5006039.31（-28.39-0.47%） ナスダック19632.32（-101.27-0.51%） CME日経平均先物39290（大証終比：-300-0.76%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。午後にＦＯＭＣの結果が発表なり、政策金利は予想通りに据え置かれたものの、声明でインフレ目標への進展に関する文言が削除されたことで米株式