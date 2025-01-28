2021Ç¯¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤­¤¿GKÃæÂ¼¹ÒÊå¡£¥Á¡¼¥à¤¬2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¤ËÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î4Æü¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤â»î¹ç½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤ÎÁª¼ê°ìÍ÷¤«¤éÃæÂ¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë»æ¡ØRecord¡Ù¤â¡Ö¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤ÏÃæÂ¼¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£Èà¤ÏÊì¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È24ÆüÉÕ¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¤³°