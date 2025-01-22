今月で30歳になった日本代表MF南野拓実が所属するモナコは、21日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ対アストン・ヴィラ戦に1-0で勝利した。南野は4-2-3-1システムのトップ下として先発すると78分間プレー。ただ、『Maxifoot』は、「この攻撃的ミッドフィルダーはボールにほとんど触れなかったが、ハーフタイム前にはやや鋭さを見せた。ただ、味方の完璧なお膳立てがあった場面ではシュートをミス。全体的に静かすぎたこの日本代表