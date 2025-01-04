アイドルグループ・乃木坂46の与田祐希（24歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「新春プラモ放談2025〜新年開けましてプラモデル〜」（テレビ東京系）に出演。「子どもの頃はどんな遊びをしていたの？」との質問に答えた。プラモデルを作りながら、いろいろな話をしていく番組に、連続ドラマ「量産型リコ」で共演した俳優・田中要次と与田が出演。田中から「子どもの頃はどんな遊びをしていたの？」と質問を受ける。福岡・志