インテル・マイアミ（MLS）の次なるターゲットは世界的パサーのようだ。イギリス『デイリー・ミラー』が報じた。アルゼンチン代表FWリオネル・メッシや元ウルグアイ代表FWルイス・スアレスなど、欧州のスターたちを次々に引き抜いているMLS（メジャー・リーグ・サッカー）のインテル・マイアミ。元イングランド代表のデイヴィッド・ベッカム氏がオーナーを務めることでも知られる同クラブだが、来夏のトップターゲットにマンチェス