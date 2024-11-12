旭化成エレクトロニクスは、カーオーディオなどの車載用途にも対応したハイエンドステレオDACチップ「AK4497S」を発表した。サンプル出荷は11月より開始しており、量産出荷は2025年3月の予定。 AK4497Sの「S」は「Superior」の意味。進化したVELVET SOUNDテクノロジーを採用している。据え置き機器やポータブルオーディオ機器に使用されていた「AK4497」よりも、音質、特性、使いやすさが進化。