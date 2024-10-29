きょう、県庁ではおととい行われた衆議院議員選挙の小選挙区で当選した３人に県選挙管理委員会から当選証書が付与されました。 【写真を見る】「政治とカネで党内の浄化を」衆議院議員選挙の小選挙区で当選した3人へ当選証書を付与（山形） おとといの衆院選では、県１区で遠藤利明さん、県２区で鈴木憲和さん、県３区で加藤鮎子さんといずれも自民党の前職が当選しました。 きょう県庁で行われた当選証書の付与式には当