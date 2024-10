Googleは、検索結果にAIで生成した概要を表示する「AIによる概要(AI Overviews)」を2024年5月14日にアメリカでリリースしました。8月にはイギリス・インド・日本・インドネシア・メキシコ・ブラジルの6カ国で新しく提供することが発表され、さらに10月28日からは世界100か国以上の国と地域で展開していくことが告知されました。AI Overviews in Google Search expanding to more than 100 countrieshttps://blog.google/products/s