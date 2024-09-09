最近珍しいデザインに惹かれて購入したのが、ダイソーの『紙BOX（フォトフレーム付、黒）』です。フタにフォトフレームが付いていて、そのまま飾れるインテリアアイテムとして活躍。中には小物を収納できるので、プチ収納としてもGOOD。さらに、ギフトボックスとしても使えるという、汎用性の高さに驚きです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：紙BOX（フォトフレーム付、黒）価格：￥220サイズ（約）：【収納用紙サイズ】1