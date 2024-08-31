ASTROのチャウヌが30日午後、海外スケジュールのため仁川（インチョン）国際空港を通じて香港に出国した。・ASTRO チャウヌ、ペーダー・イライアスとのコラボ曲「Hey Hello」本日発売…甘い歌声を披露（動画あり）・ASTRO チャウヌ、コルセットからティアラまで…頬にはキティも！？グラビアで大胆衣装を着こなし（動画あり）