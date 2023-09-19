ウクライナ東部ドネツク州バフムトの近くで戦闘に備えるウクライナ兵ら＝7日（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのシルスキー陸軍司令官は東部ドネツク州バフムト南方の集落アンドレーエフカとクレシチェエフカでの戦闘の結果、ロシア軍の防衛線を突破したと述べた。ウクライナメディアが18日伝えた。ロシア軍の三つの旅団を撃破したと主張した。ウクライナ軍はアンドレーエフカとクレシチェエフカを奪還したと既に表