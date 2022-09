Appleは日本時間の2022年9月13日に、最新モバイルOS「iOS 16」の配信を開始しました。ところが、「iOS 16にアップデートすると音楽ゲーム(音ゲー)のプレイに支障が出る」という問題が報告され、ゲームの運営がアップデートを控えるように警告しています。iOS 16 three-finger gesture bug affects some apps and gameshttps://9to5mac.com/2022/09/15/ios-16-bug-three-finger-games/Apple's New iOS 16 Update Has Broken A Bunch