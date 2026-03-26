向こう一週間の関東は安定して晴れる日が少ないでしょう。その中でも29日(日)は天気の崩れがなくて春本番の陽気になり、絶好のお花見日和になりそうです。冬物のお洋服をしまったり、部屋の掃除をしたり、何をするにもぴったりの一日になるでしょう。29日は晴れの一日気温は期間を通して高め向こう一週間の関東は安定して晴れる日が少ないでしょう。明日27日(金)は夕方からにわか雨の可能性があり、28日(土)も東京やさいたま、水