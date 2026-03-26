向こう一週間の関東は安定して晴れる日が少ないでしょう。その中でも29日(日)は天気の崩れがなくて春本番の陽気になり、絶好のお花見日和になりそうです。冬物のお洋服をしまったり、部屋の掃除をしたり、何をするにもぴったりの一日になるでしょう。

29日は晴れの一日 気温は期間を通して高め

向こう一週間の関東は安定して晴れる日が少ないでしょう。明日27日(金)は夕方からにわか雨の可能性があり、28日(土)も東京やさいたま、水戸など、午後に雨の降る所がありそうです。





29日(日)は一日を通して晴れるでしょう。3月最後の週末は絶好のお出かけ日和、洗濯日和になりそうです。しかし晴れの天気は長く続かず、30日(月)は雲が広がりやすくなるでしょう。31日(火)以降は広い範囲で雨が降り、お出かけやお洗濯にはあいにくの空模様が続きそうです。最低気温、最高気温は平年より高い日が多いでしょう。29日(日)と30日(月)は最高気温が広い範囲で20℃以上となり、4月中旬から下旬並みの陽気になりそうです。昼間は薄手のシャツやカーディガンでも十分過ごすことができるでしょう。雨が降る日でも日中は20℃近くまで上がり、極端に冷えることはなさそうです。

高気圧に覆われるのは29日のみ 4月のスタートは前線停滞

週間天気図を見てみると、28日(土)は広く高気圧に覆われますが、西日本には低気圧が発生するでしょう。関東には湿った空気が入りやすく、午後は通り雨がありそうです。



29日(日)は本州の東に中心を持つ高気圧に覆われて、南から暖かな空気が流れ込むでしょう。たっぷりの日差しも相まって春本番の陽気になりそうです。



しかし30日(月)は西から前線が近づきます。天気は下り坂で夜は雨の降りだす所もあるでしょう。夜桜見物は折りたたみ傘がないと安心して楽しむことができないかもしれません。



31日(火)以降は本州付近に前線が停滞するため、雨の降る日が続くでしょう。お出かけには常に傘が必要で、手軽にお花見を楽しむことは難しくなりそうです。



29日(日)は絶好のお花見日和になりますが、その後の天気を考えると掃除や洗濯などもまとめて済ませたくなるような一日になりそうです。

東京はあすにも満開 今週末は前橋でも満開の予想

日本気象協会の最新の桜満開予想を見ますと、東京は明日27日(金)に満開を迎え、お花見日和となる29日(日)には前橋市で満開を迎える見込みです。今日26日(木)は各地で雨が降り、東京都心の最高気温は午後2時までに13.4℃までしか上がっていませんが、満開間近に変わりないでしょう。



31日(火)には横浜市と熊谷市、宇都宮市で満開となり、4月2日(木)は水戸市、4日(土)は銚子市で桜満開となるでしょう。今年の桜シーズンは全体的に前倒しでやってきています。桜の花が雨に流されないうちにお花見を楽しみたいところです。