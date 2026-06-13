【岡山大学】「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（女性リーダー育成型）シンポジウム～女性教員のキャリア形成を支える岡山大学の現在地とこれから～」を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）のダイバーシティ推進本部は、2026年5月15日、女性研究者のキャリア形成をテーマに「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（女性リーダー育成型）シンポジウム～女性教員のキャリア形成を支える岡山大学の現在地とこれから～」をハイブリッド形式で開催し、学内教職員・学生および他機関関係者等合わせて約110人が参加しました。



開会にあたり、那須保友学長および文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室長の相原恵子氏があいさつを行いました。続いて、国立研究開発法人科学技術振興機構 前プログラム主管の山村康子氏が登壇し、「組織戦略としての女性研究リーダー育成」と題して基調講演を実施。講演では、ダイバーシティ推進の国際動向や日本の現状、女性研究者の活躍促進に向けた取組事例が紹介されるとともに、本学への期待が示されました。



また、男女共同参画室室長の井上麻夕里教授からは開始から3年が経過した「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（女性リーダー育成型）」の中間報告が行われ、ウーマン・テニュア・トラック（WTT）事業部門長の田村隆教授からは同事業の15年にわたる成果と今後の展望について報告がありました。さらに、各種支援事業を活用した本学教員から、支援内容やその成果について具体的な事例報告が行われました。



続いて実施されたパネルディスカッションでは、男女共同参画室副室長の片岡祐子准教授をファシリテーターとして、本学の三村由香里理事（企画・評価・総務担当）、理学部、工学部、教育学部、法学部の代表者が登壇し、「女性の登用による大学の活性化」をテーマに議論を展開。「女性教員登用における成果・工夫・効果」、「女性教員登用のための課題・壁・取り組むべき解消方法」について、各学部の現状と今後の展望が共有され、活発な意見交換が行われました。



最後に、岡山県立大学前学長であり本学名誉教授の沖陽子氏および山村氏から講評が述べられ、本シンポジウムを総括しました。



岡山大学ダイバーシティ推進本部では、今後も教育・研究支援や人材育成の取り組みを通じて、ダイバーシティ＆インクルージョンのさらなる推進を目指していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

文部科学省の相原室長による来賓あいさつ

基調講演を行う山村氏

パネルディスカッションの様子

沖名誉教授による講評

ポスター

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学ダイバーシティ推進本部

https://okayama-u-diversity.jp/

・岡山大学ウーマン・テニュア・トラック（WTT）制度

https://okayama-u-diversity.jp/wtt/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 ダイバーシティ推進課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7303

E-mail：sankaku1◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15367.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html