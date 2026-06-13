ジンの元祖「ジェネバ」を館山スタイルに。TATEYAMA GIN Genever Style 6/13発売

TATEYAMA BREWING 株式会社TATEYAMA GIN Genever Style 01 ---Sandalwood × Sencha

TATEYAMA BREWING株式会社（本社：千葉県館山市）は、ジンの元祖ともいえるジェネバの製造方法にインスピレーションを得て、現代的に読み解き、新たなスタイルを開発しました。本日、ワールドジンデイ(2026/6/13)に合わせ、発表します。

ジェネバとは。

穀物ベースの醸造液（穀物の発酵液）を蒸留したものに、さらに醸造液を加えて再度蒸留する。これを繰り返してモルトワインを作り、ボタニカルを入れて蒸留して仕上げていくお酒です。

この製造方法にインスピレーションを得て、TATEYAMA式で読み解き、新しいジェネバスタイルを考えました。

北海道産コーングリッツ

穀物の中でも、コクと甘みのバランスがよく、ジェネバらしい風味を引き出せる原料としてコーンをベースにしました。

01 Sandalwood × Sencha

TATEYAMA GIN Genever Styleの第一弾は白檀と煎茶をメインボタニカルにしました。

コーン醸造酒のふくよかなコクに、白檀のミルキーでウッディな香りと煎茶の若葉のような香りを重ね、そこに、苺のフルーティーさ、クロモジの清々しさ、紫蘇の抜ける余韻を加えています。

■商品概要

・品目：スピリッツ

・内容量：500ml

・アルコール度数：45%

・価格：7,700円（税込）

■製造ストーリー

https://note.com/craft_gin/n/ne7f17fdc15bc?app_launch=false

■販売サイト

https://tateyama-brewing.stores.jp/items/6a2cc4df13b903d68de5b6ec

会社概要

会社名：TATEYAMA BREWING株式会社

本社：千葉県館山市北条字六軒町1758

HP：https://tateyama-brewing.studio.site/

Instagram：https://www.instagram.com/tateyama_craftgin/

お問い合わせ：tail@officeota.main.jp