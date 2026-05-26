株式会社バンブーフォレスト(本社所在地：千葉県市原市 代表：青木直之)は、千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」にて、「キリンと朝食」オプションを再開したことをお知らせいたします。今年は夏限定の流しそうめん食べ放題イベントが今年はプランとしてご予約いただけるようになりました。千葉県産の銘柄牛「かずさ和牛」をはじめとした千葉県産の地元食材をふんだんに使ったBBQコースの提供を開始しました。自然に囲まれたグランピング空間の中で、夏ならではの涼やかなひとときと、心ほどける贅沢な時間をお過ごしください。





撮影場所：サユリワールド園内「キリンテラス」





■動物園隣接のグランピング施設

都内から約1時間でアクセスできるTHE BAMBOO FORESTは、千葉県市原市のふれあい動物園 アニマルワンダーリゾウト・サユリワールド(有限会社市原ぞうの国)に隣接したグランピング施設です。秘密基地のようなツリーハウス、ラグジュアリーな空間を楽しめるドームテントなど、シーンに合わせて6棟の客室から選択可能。宿泊サービスにはサユリワールドの入園チケット1回分が含まれており、動物と竹林に囲まれながら、都会では味わえない癒しのひとときをお過ごしいただけます。









■宿泊者限定の特別な体験「キリンと朝食」オプションとは？

ご宿泊の朝食を、隣接しているサユリワールドのキリンテラスにて召し上がれる期間限定・THE BAMBOO FORESTご宿泊者様限定のオプションプランです。2026年は3月19日(木)宿泊分から開始(終了日未定)。興味津々でこちらを覗いてくる、大きくて優しい顔をしたキリンさん。その距離の近さにきっとドキドキするはず！ピクニック風の朝食とキリンへの餌やり体験をした後は、そのまま開園前のサユリワールドをお楽しみください。





ピクニック風の朝食





朝食後は、宿泊者様限定で開園前のサユリワールドをお楽しみいただけます





■キリンと朝食オプション 料金(お一人様あたり)

大人 中学生以上 3,000円／子ども 3歳～小学生 1,500円／2歳以下 無料









■ご予約方法

「キリンと朝食」は当施設にご宿泊のお客様限定のオプションプランとなります。「THE BAMBOO FOREST」公式サイトから宿泊のご予約をいただく際に、オプションメニューをご選択ください。曜日に限りがございますので、予約ページの注意事項をご確認の上お申し込みください。

※「キリンと朝食」の実施はサユリワールドの営業日に準ずるため、アニマルワンダーリゾウトの休園日をお確かめの上ご予約ください。天候や動物の体調等により中止の場合もあります。









■「キリンと朝食」スケジュール

8：15 ：ザ・バンブーフォレストフロント前集合

8：25～9：15：キリンテラスへご案内、キリンと一緒にお食事

その後 ：開園前の動物園をお楽しみいただけます。









■【特別企画！】無料流しそうめん食べ放題付きプラン(そうめん＋夕朝食付)

サユリワールド休園日の木曜日に実施(5～10月お日にち限定)。毎年大好評の「流しそうめん食べ放題」付きプランは夏の思い出を彩る特別な体験です。お子さまから大人の方までお楽しみいただける季節感あふれる人気コンテンツとして、グランピング滞在に楽しさと涼をお届けします。





※各時間枠の予約状況によっては、ご要望に添えない場合がございます。

※晴天・曇天時に開催いたします(雨天中止)

※流しそうめんは参加費無料のため、天候その他の理由で中止となった場合も返金はございません。あらかじめご了承ください。





流しそうめん食べ放題付きプラン





■2026年夏！こだわり地元食材のBBQコースが新登場

この夏は、地元・千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」や地元食材がふんだんに味わえるBBQコースが新登場。前菜・新鮮な地元野菜を使ったサラダ・牛肉などボリュームたっぷりなBBQコースは、屋外テラス席はもちろん、屋内ダイニング席もご利用できるので、暑い夜も快適に夕食をお楽しみいただけます。





また、アルコールを含む各種ドリンクが飲み放題となる「オールインクルーシブ・サービス」は、お飲み物やおつまみを無料でご利用いただけます。お部屋でゆったりとくつろぎながら、美しい竹林を望むテラスで風を感じながら、お夕食のお供として、あるいは焚き火を囲んで語らう時間に――お好きなシチュエーションで、思い思いのひとときをお楽しみください。





2026年夏！こだわり地元食材のBBQコース





＜夏の提供メニュー例＞※一部変更になる場合があります。









・いすみ産ベビーリーフと彩り野菜のチョップドサラダ

・生ハムと姉崎大根のマリネ

・まぐろとカッテージチーズのタルタル

・具だくさんミネストローネ

・BBQ

外房 磯の幸 貝三種盛り - さざえ・はまぐり・ホンビノス

かずさ和牛サーロインステーキとグリル野菜5種

・千葉の地元米「ふさこがね」のガーリックライス

・ブルーベリーファーム鈴木の「るりしずく」とバニラアイス









■施設概要

施設名 ： THE BAMBOO FOREST ／ ザ・バンブーフォレスト

所在地 ： 〒290-0521 千葉県市原市山小川790

アクセス ： 【車】東京方面から約1時間(駐車場あり)

【高速バス】東京駅から約1時間15分

「市原鶴舞バスターミナル」または

小湊鉄道「高滝駅」発着で無料送迎あり(要予約)

WEB ： https://bamboo-forest.jp/

instagram： https://www.instagram.com/the_bambooforest/





思いがけないお客様がご来訪！動物園から遊びに来たクジャク





客室内は冷暖房完備でホテルのように快適





看板猫のばんとぷーデザインのオリジナルクッキーパフェ(抹茶)





THE BAMBOO FORESTオリジナルブレンドコーヒー





竹林に佇むロフト付きのツリーハウス「キリン庵」





全6棟の客室はそれぞれ異なる動物をテーマにしたインテリアが特徴