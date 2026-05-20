【名古屋タカシマヤ】前年から面積・ブランド数増でパワーアップ！全国の老舗・名店の美味に出会える 「第25回 グルメのための味百選」を開催

株式会社 ジェイアール東海高島屋

全国津々浦々からバイヤーが厳選した老舗・名店の味を集めた高島屋の「味百選」が一堂に楽しめる人気催事。本年は、面積を約1.5倍に拡大し、長年受け継がれる職人技から生まれる老舗ならではの銘品や地域で愛され続ける素材を使った特産品など、バイヤーのこだわりが詰まったグルメを豊富なラインアップでご紹介します。【全67店（前年＋10店）、初出店１店】

公式HPはこちら :https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/10f/260520-ajihyaku2026s.html

今が旬のフルーツや抹茶を使った初夏に食べたいスウィーツ

【山形県】果樹園を営むカフェが手がける、旬のさくらんぼづくしパフェ

※実演

さくらんぼソフトクリームに、サクランボの王様ともいわれる「佐藤錦」や甘みの強い「紅秀峰」を贅沢に14個、上にも下にもふんだんにトッピング。

＜高橋フルーツランド＞さくらんぼパフェ 1,540円

【東京都】厳選果実を揃える老舗果物専門店が6年ぶりに名古屋に！贅沢に3種のフルーツを使ったロールケーキと濃厚マンゴープリンが登場

甘さ控えめのホイップクリームといちごやキウイ、バナナをしっとりしたスポンジ生地で包んだロールケーキと、マンゴーの果肉が入った濃厚マンゴープリン。プリンにはお好みでクリームソースをかけて楽しめる。

＜日本橋 千疋屋総本店＞フルーツロール (1本/11cm) 3,780円 ※各日80本限り＜日本橋 千疋屋総本店＞マンゴープリン (1個) 756円

【長野県】長野県産野菜×桃のジュレを重ねた紅茶のパンナコッタ

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

爽やかな酸味が特徴の野菜ルビールバーブと桃のジュレを重ね、桃風味のマスカルポーネクリームをのせたスウィーツ。

＜アトリエ・ド・フロマージュ＞リュビ (1個) 972円 ※各日40個限り

【山形県】山形県産「つや姫」の米粉を使用した3種の初夏限定フルーツサンド

県産苺「おとめ心」と抹茶クリームと小倉あん、キウイとブルーベリー、梅あんとピーチの3種詰め合わせ。

＜老舗 長榮堂＞ 初夏のやまがたサンド（1箱/4切入）1,620円 ※各日40個限り

【愛知県】170年伝わる本わらび餅×老舗日本茶専門店の抹茶

※高島屋限定

創業当初から170年伝わる本わらび餅。今回は京都の老舗＜柳桜園茶舖＞の新茶抹茶をまぶした香り高い一品。

＜御菓子所まつ月＞抹茶わらび餅（1箱) 2,160円 ※各日80個限り

【山形県】朝摘みにより、甘みの強いさくらんぼの王様「佐藤錦」

※初出店

＜やまがた鳳凰倶楽部＞ 山形県産 ハウス栽培 さくらんぼもぎおろし佐藤錦 (無選別)(約400ｇ) 2,700円 ※各日100箱限り

地域で長く愛される銘品を出来立てで楽しめるお弁当やお惣菜

【長野県】パン作りから発想を得た揚げ焼き製法 100年続く信州郷土食・おやき専門店

※実演

＜いろは堂＞おやき 各種291円、６.のみ331円 １.ぶなしめじ２.つぶあん３.ねぎみそ４.かぼちゃ５.野菜ミックス ６.なす

【長崎県】3日間かけて仕込んだ角煮を包んだ、長崎名物・角煮まんじゅう

※実演

「ながさき手みやげ大賞」に選ばれたこともある角煮まんじゅう発祥の有名店。

＜岩崎本舗＞長崎角煮まんじゅう (1個) 591円

【神奈川県】まるごとあさりを混ぜ込んだシウマイや蒸し立て大粒特製シウマイが登場

※２.は実演

＜崎陽軒＞１.おいしさ長もち あさりシウマイ (6個) 760円＜崎陽軒＞２.特製シウマイ (12個) 1600円

【東京都】大正3年創業の京粕漬けの名店が手がけるこだわり3種の焼魚を一折に

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※実演

ぎんだら、銀鮭、本さわらの3種を一堂に味わえる。

＜京粕漬 魚久＞三彩錦弁当(1折) 1,944円 ※各日30折限り

【宮城県】いつでも熱々！紐を引いて加熱できる3種の牛たんを詰めた食べ比べ弁当

※実演

厚切り牛たん塩味、定番牛たん塩味、牛たんつくねを詰め込んだ一折。

＜味の牛たん 喜助＞牛たん食べ比べ弁当（1折) 2,970円 ※各日30折限り

【千葉県】九十九里の宝石「極はまぐり」と幻の貝「ながらみ」のバジルグラタン

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

九十九里名物、旬の貝をつかった夏限定グラタン。濃厚な旨みとクリーミーな味わいが楽しめる。

＜本家留蔵＞極はまぐりとながらみの夏グラタン (1箱/180g) 1,620円 ※各日30個限り

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。