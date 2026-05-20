【もうすぐ日本代表戦】若年層のサッカー観戦利用が前月比3.6倍に急増。自宅でもスポーツバーでもない第三の観戦スタイルへ

株式会社スペースマーケット

株式会社スペースマーケットは、スポーツ観戦に特化したレンタルスペース「Sports View BASE」（通称：スポビュー）の特設サイトを公開いたしました。6月に開幕する「FIFAワールドカップ2026」を控え、スペースマーケットにおけるサッカー観戦目的の2026年6月分の予約数は、2026年5月比で2.9倍に増加しています。なかでも20～30代の予約数は5月比3.6倍と急増しており、レンタルスペースを活用して仲間と集まり、サッカー観戦を楽しむ動きが若年層を中心に広がっています。

スポーツ観戦に特化したレンタルスペース「スポビュー」でサッカー観戦している様子

スポーツ観戦特化スペース特設サイト :https://www.spacemarket.com/lp/spoview25

■背景：早朝・深夜の試合も、仲間と気兼ねなく楽しめる貸切空間へのニーズ

2026年6月に開幕する「FIFAワールドカップ2026」を前に、スペースマーケットではサッカー観戦目的の予約が増加しており、2026年6月分の予約数は5月比で2.9倍、20～30代では3.6倍に伸長しています（2026年5月19日時点）。

こうした背景には、朝まで利用可能なスペースが多いことが挙げられます。今年の日本代表初戦は6月15日（月）5:00（日本時間）と早朝のキックオフですが、時間に縛られることなく観戦できます。さらに、貸切空間ならではの安心感で周囲を気にせず仲間と盛り上がれることや、大型スクリーンを備えたスペースで味わえる臨場感により、自宅やスポーツバーにはない自由度の高い応援をすることができ、需要増加の理由となっています。

■サッカー観戦利用の予約者コメント

- サークルのメンバーとW杯の観戦会を行いたいと思っております。（21歳／男性）- 会社の同期たちと一緒にサッカー観戦&パーティーをしようと思います。（25歳／男性）- 会社のメンバーとプロジェクターで地上波放送のサッカー観戦をしようと思っています。（31歳／男性）

※コメントは一部抜粋・加工しています

■スポーツ観戦特化スペース「スポビュー」について

「スポビュー」は、スポーツに関連したアイテムや装飾を施し、大画面モニターによる臨場感とプライベート空間ならではの快適さを両立したスポーツ観戦特化スペースです。

スペース名：Sports View BASE（通称：スポビュー）

収容人数：15名

アクセス：都営浅草線 三田駅 徒歩7分

URL：https://www.spacemarket.com/spaces/8bhvsdm3zpz_ayhn/

スポーツ観戦特化スペースでの観戦の様子に関して、取材の相談を承っております。

詳細はお問い合わせください。

■そのほかの人気のスポーツ観戦スペース

・駅すぐの好アクセスで気軽に集まれる空間

アクセス：JR山手線 神田駅 徒歩1分

https://www.spacemarket.com/spaces/s2bgajlghbdgu7mq/

・大人数でも楽しめる広々空間

アクセス：JR山手線 新宿駅 徒歩2分

https://www.spacemarket.com/spaces/cyc_msfwol4lvvj9/

そのほかのスペース観戦におすすめスペース :https://www.spacemarket.com/search/?eventType=hobby&eventTypeMiddle=1503

株式会社スペースマーケットについて

「スペースシェアをあたりまえに」をミッションに掲げ、スペースシェアの文化創造・拡大に取り組む企業です。あらゆる場所で「新しい定番体験」を生み出すマーケットプレイス「スペースマーケット」には、住宅、会議室、撮影スタジオ、映画館、廃校など多岐にわたるスペースを掲載。パーティーや撮影、ワークスタイルに合わせたビジネス利用など、場所を通じて人々のチャレンジや体験がカタチになる新たな日常と多様な文化を創出しています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。

会社名：株式会社スペースマーケット

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F

代表者：代表取締役社長 重松 大輔

証券コード：4487

設立日：2014年1月

事業内容：スペースシェアのマーケットプレイス「スペースマーケット」の運営、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供

URL：https://spacemarket.co.jp