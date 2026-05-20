あすなろ投資顧問が2026年第1四半期における「単発スポット銘柄(R)」のパフォーマンス分析結果を公表「31銘柄分析」

株式会社あすなろ

株式会社あすなろ（本社：東京都港区、代表取締役：大石やすし、以下「あすなろ投資顧問」）は、提供する有料サービス「単発スポット銘柄(R)」について、2026年第1四半期（1月5日～3月31日）に配信した全31銘柄のパフォーマンス分析結果を公表いたします。本公表は、投資助言サービスにおける透明性の向上と、利用者の皆様への真摯な情報開示を目的としております。結論として、該当期間において、日経平均が乱高下する難しい相場環境の中、あすなろ投資顧問の単発スポット銘柄（計31銘柄）は、高値騰落率においてすべての主要指数をアウトパフォームする結果となりました。以下は詳細になります。なお、評価基準日は企業決算が一巡した5月15日とする。

【単発スポット銘柄】https://1376partners.com/user/spot

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Zrd3UhZvuuw ]

運営チャンネル「ASUNAROCLUB」ではお客様の声に直接CEOがお答えしています

■単発スポット銘柄(R)のコンセプト

株式投資家なら一度はテンバガーやダブルテンバガー、そして100倍、200倍になるような大化け銘柄を握りたい 。そんな夢があると思います。あすなろ投資顧問の「単発スポット銘柄(R)」サービスは、このような投資家の皆様の探求を支援するため、市場の動向を分析し、特定の期間において成長が期待される個別銘柄に焦点を当てた投資助言を提供いたします。本サービスにおける銘柄選定では、企業のファンダメンタルズ分析に加え、市場における需給バランスやテーマ性などを総合的に評価します。弊社の専門アナリスト陣は、「パラレル・クロス・ロジック」、「無双波動分析」、「大化けメソッド」といった多様な分析手法を駆使し、銘柄を厳選しております。提供される推奨銘柄レポートには、目標株価、買付価格帯、売却価格帯、仕切り直しポイント、買い増しポイントなどが含まれ、段階的な売買ポイントを提示することで、投資判断の一助となることを意図しております。また「単発スポット銘柄(R)」は、お客様アンケートにおいて高い関心をお寄せいただいているサービスの一つです。弊社は、透明性の高い情報開示と、客観的なデータに基づく助言を通じて、投資家の皆様の健全な投資活動を支援してまいります。

■ 2026年第1四半期 パフォーマンス概要

2026年第1四半期（2026/1/5～2026/3/31）に配信された「単発スポット銘柄」の運用成績は以下の通りです。 銘柄期間中の最大高値騰落率は+133.77%を記録した一方、最小高値騰落率は+2.07%でした。なお、評価基準日は企業決算が一巡した5月15日とする。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/36_1_689fcc7203ad11d701a174ff1d6ebe7e.jpg?v=202605201052 ]

＊[ほぼすべての銘柄パフォーマンス公開中] https://1376partners.com/user/ranking

■ 利確目標の到達状況

配信時に設定した各利確目標への到達状況は以下の通りです 。

- 第１利確目標到達: 15銘柄- 第２利確目標到達: 4銘柄- 第３利確目標到達: 1銘柄- 最終利確目標到達: 0銘柄- ロスカット到達 : 2銘柄

当四半期において配信された全31銘柄の全体勝率（第1利確到達率）はおよそ50%となりました。全体相場が下落トレンドとなる厳しい環境下であり、現在値ベースの騰落率では6%程度のプラス圏を維持しており、全体の平均高値騰落率においても26.67%を記録。同期間の日経平均（25.07%）やTOPIX（14.21%）を上回る結果となりました。イランショックによる相場の大きな変動下においても、適切なタイミングでの利益確定の機会を提供できたことが確認できます。

■ 市場別パフォーマンス（平均高値騰落率）

各市場における選定銘柄のパフォーマンスは以下の通りです。

- 東証グロース（5銘柄）: +29.21%- 東証スタンダード（10銘柄）: +30.00%- 東証プライム（16銘柄）: +23.79%

当四半期のパフォーマンスにおいて特筆すべきは、グロース市場向け銘柄の高いボラティリティを活かした上昇力です。同期間の「グロース250指数」の高値騰落率が25.20%であったのに対し、あすなろ単発スポットのグロース銘柄（5銘柄）は、平均高値騰落率29.21%という高いパフォーマンスを記録しました。指数の高値騰落率に対して、プラスのアウトパフォームを達成しています。

■ 市場指数との比較

同期間における主要指数と、弊社配信銘柄の平均騰落率の比較です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40883/table/36_2_a0041041a8b7061f04a49e03123c264c.jpg?v=202605201052 ]

◇ グロース銘柄（5銘柄） vs グロース250指数

・高値騰落率：29.21% vs 25.20%（+4.01%pt）

◇ スタンダード銘柄（10銘柄） vs スタンダード指数

・高値騰落率：30.00% vs 14.00%（+16.00%pt）

スタンダード市場向け銘柄（10銘柄）においても、市場指数を上回る結果となりました。同期間の「スタンダード指数」の高値騰落率が14.00%にとどまったのに対し、あすなろの単発スポット銘柄のスタンダード銘柄は、平均高値騰落率30.00%を記録しています。高値騰落率でも指数を上回りました。最大高値騰落率が133.77%に達する銘柄を輩出するなど、厳しい市場環境の中でも大きな値幅を狙える銘柄選定の優位性が証明されています。

■ 総括と今後の展望（代表大石のコメント）

2026年度第1四半期は、全体相場が方向感を欠き、個別銘柄への選別物色が強まる難しい市場環境となりました。その結果、現在値ベースのパフォーマンスは指数を下回る形となりましたが、高値騰落率においては各市場指数を上回るパフォーマンスを提供できていることが確認されました。特に、グロース市場において4%程度のアウトパフォームを達成したことは、短期的な値幅取りを狙う銘柄発掘力の高さを示しています。会員様及び投資家様におかれましては、本データが示す通り、相場環境が不安定な時期においても、精査された個別銘柄への投資と適切な利益確定が資産形成において有効な手段であることをご認識いただけるかと存じます。今後も、市場の歪みや個別企業の成長性を的確に捉え、優位性の高い情報提供に努めてまいります。

なお、目まぐるしく変化する相場を生き抜く施策として、弊社の大型株助言サービス「あすなろプライム会員」と中小型株の大化けを狙う「単発スポット銘柄(R)」の併用が有効かと存じます。以下をご参考に実践してみてください。利用者様から一定の評価を頂戴したうえでご案内差し上げております。

■「あすなろプライム会員」がサービス継続率92%・お客様満足度91%・勝率100%

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000040883.html

■ あすなろプライム会員の賢い活用法（王道ステップ）

多くの成功している会員様は、以下のステップで当サービスを活用されています。

(1) 会員限定コンテンツを活用（都度のポイント支払いは不要）

(2) プライム会員限定の「大型株」を100株程度仕込む

(3) 上記銘柄の保有期間中、成長株の「単発スポット銘柄」を20%オフの特典を利用して購入

（例：情報料金55,000円が44,000円に。11,000円の割引でプライム会費3ヶ月分8,800円のモトが取れます）

(4) プライム限定の「大型株」と単発スポットの「成長株」の双方向アプローチで、相場のいいとこどりを狙う

あすなろ投資顧問は、今後も独自の分析手法と徹底したデータ検証に基づき、会員様の資産形成に貢献する「夢」のある情報提供を続けてまいります。

＊あすなろプライム会員：https://1376partners.com/asunaroprime

【リマインド】過去の行政処分に関する全ての改善措置完了について

一部で未だに真偽不明な風評が広がっている過去の行政処分につきまして、皆様の不安を解消し正確な情報をお伝えするため、全ての改善措置が完了し解決済みであることを改めてご報告いたします 。

2024年6月5日付で、弊社の元社員が会社に無断で顧客2名へ銘柄前出しを行ったことによる「忠実義務違反」として、2か月間の業務停止と業務改善命令を受けました。本件において、会社側の関与は一切なく、「特別な利益の提供」や「広告による虚偽及び誤認勧誘」「詐欺行為」等は認められておりません。

今後も成功事例や成長目標だけでなく、過去にご迷惑をおかけした行政処分の内容にも適宜触れ、現在どのように改善され、会員様からどのような評価を頂戴しているか、透明性高く公開してまります。

【現在の状況】

・金融庁の公式HPにおいて、弊社に対する行政処分は「全て解除済」と公表されております（2024年12月時点）

・「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択した企業として、金融庁HPに掲載されております（2025年最新版）

弊社は本件を真摯に受け止め、コンプライアンス担当者の刷新や内部監査室の新設など、社内体制を抜本的に見直しました。今後も皆様に安心してご利用いただけるサービスを継続していくために、当社コンプライアンス部長市丸による社内コンプライアンス研修の実施、旧関東財務局OB上野氏（元証券取引等監視官付統括証券検査官）による内部監査（年間4回実施）の実施、また旧関東財務局OB花岡氏（現一般社団法人日本少額短期保険協会会長）との意見交換等々、コンプライアンス体制の一層の強化に努め、信頼回復に全力で取り組んでまいります。

■私たちはあすなろ投資顧問です

2005年創業個別株の専門家集団

株式会社あすなろ（金融商品取引業者）

https://1376.co.jp

関東財務局長(金商) 第686号

(一社)資産運用業協会011-1393

(一社)人工知能学会18801

(公社)日本証券アナリスト協会01159

■運営YouTube「株式投資攻略チャンネルASUNARO CLUB」

https://www.youtube.com/channel/UCaCRPxbZ8Wtaak2FdIvSGkA

上記URLよりチャンネル登録をして是非とも今後の動向をご観察ください

■運営サイト「あすなろ投資顧問」

https://1376partners.com/

■ほぼすべての銘柄をパフォーマンス公開中

https://1376partners.com/user/ranking

■あすなろ投資顧問に対する行政処分は2024年末時点で全て対応済み

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000040883.html

■「あすなろプライム会員」がサービス継続率92%・お客様満足度91%・勝率100%

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000040883.html

■あすなろ投資顧問の投資詐欺対策の取り組みが楽天ニュースで取り上げられています

大石恭嗣 氏・あすなろ投資顧問 が世界的物価高の中でSNS投資詐欺急増に警鐘

[2025/12/9 07:00]＊二次掲載許可取得済み

[楽天ニュース]https://news.infoseek.co.jp/article/globalnewsasia_10679/

[ニコニコ]https://news.nicovideo.jp/watch/nw18704035?news_ref=media367_media367