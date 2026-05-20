K-POP推し活×韓国旅行｜渡韓オタクのための両替・決済パーフェクトガイド
推し活のための渡韓は、思ったよりお金を使う場面が多いものです。
コンサート、グッズ購入、バースデーカフェ、聖地巡礼、コスメショッピング、地下鉄移動……。ひとつひとつは小さな支払いでも、1日が終わるころには「今日、いくら使ったっけ？」となりがち。
しかも、支払い方法もバラバラ。カードが使える店もあれば、現金じゃないと払えない場面もある。友達とまとめ買いをしたり、急に別のカフェへ寄りたくなったり。推し活の予定は、現地でどんどん増えていきます。
だからこそ、出発前のお金の準備が大事。
この記事では、推し活で韓国へ行く人向けに、現金・プリペイドカード・クレジットカードの使い分け、渡韓前にやっておきたい準備、現地であわてないための支払いのコツをまとめます。
「現地でなんとかなる」で行くと、意外と焦ります。推し活に集中するためにも、お金まわりは先に整えておきましょう。
推し活旅行でよくある、お金の困りごと
推し活旅行では、高額決済と小さな支払いが一気に混ざります。
普通の韓国旅行なら、食事・交通・買い物が中心。ですが推し活の韓国旅行は、それだけでは終わりません。
コンサートグッズを買い、バースデーカフェを回り、広告を見に駅から駅へと移動し、空いた時間でコスメや服もチェックする。
「せっかく来たし、ここも行きたい」。ありますよね。
コンサートやファンミーティングでは、ペンライト、Tシャツ、うちわ、トレカ、限定アイテムなど、まとまった金額の買い物が発生しがち。公式販売や大型会場ではカード決済がメインとなるでしょう。
一方で、バースデーカフェやカップホルダーイベント、推しが行ったカフェ・食堂巡りでは、ドリンク代や軽食代などの小さな支払いが何度も続きます。
1回の金額は大きくなくても、2軒、3軒と回ると意外とバカにならない金額に。店舗によっては現金のみ、ということもあるでしょう。
さらに、ペンサイン会や音楽番組観覧のように時間が決まっているイベントでは、支払いで迷う時間がロスになることも。
もちろんその間に、韓国コスメや洋服、お土産購入といった普通の観光だって欠かせない。
移動のたびに交通カードをチャージする。レジ前で使えるカードを確認する。こういったちょっとしたストレスや時間ロスは、目的を持った旅行だと地味に焦るものです。
支払いが止まらない。移動で迷わない。推し活の予定をスムーズに回るためにも、「どんな支払手段を用意するか」は結構大事なんです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349813/images/bodyimage1】
推し活旅行向け・お金の準備
推し活で韓国に行くなら、現金・プリペイドカード・クレジットカードの3つを準備するのがおすすめです。
ひとつに絞る必要はありません。むしろ、3つに分けたほうがいい。
現金は小さな支払い用。プリペイドカードは普段の支払いと予算管理用。クレジットカードは高額決済や予備用。役割を決めておくと、現地で迷いにくくなります。
現金は“少額決済と予備”に使う
韓国はカード決済が広く使われていますが、現金があると安心な場面もあります。
バースデーカフェや、推しゆかりの小規模店、屋台、伝統市場。こうした場面では、現金支払いのみということもあります。
とはいえ、旅行中の支払いを全て現金にする必要はありません。多額の現金を持ち歩くのは不安ですし、余ったウォンを帰国後にどうするかも悩みどころ。
コンサート、グッズ購入、バースデーカフェ、聖地巡礼、コスメショッピング、地下鉄移動……。ひとつひとつは小さな支払いでも、1日が終わるころには「今日、いくら使ったっけ？」となりがち。
しかも、支払い方法もバラバラ。カードが使える店もあれば、現金じゃないと払えない場面もある。友達とまとめ買いをしたり、急に別のカフェへ寄りたくなったり。推し活の予定は、現地でどんどん増えていきます。
だからこそ、出発前のお金の準備が大事。
この記事では、推し活で韓国へ行く人向けに、現金・プリペイドカード・クレジットカードの使い分け、渡韓前にやっておきたい準備、現地であわてないための支払いのコツをまとめます。
「現地でなんとかなる」で行くと、意外と焦ります。推し活に集中するためにも、お金まわりは先に整えておきましょう。
推し活旅行でよくある、お金の困りごと
推し活旅行では、高額決済と小さな支払いが一気に混ざります。
普通の韓国旅行なら、食事・交通・買い物が中心。ですが推し活の韓国旅行は、それだけでは終わりません。
コンサートグッズを買い、バースデーカフェを回り、広告を見に駅から駅へと移動し、空いた時間でコスメや服もチェックする。
「せっかく来たし、ここも行きたい」。ありますよね。
コンサートやファンミーティングでは、ペンライト、Tシャツ、うちわ、トレカ、限定アイテムなど、まとまった金額の買い物が発生しがち。公式販売や大型会場ではカード決済がメインとなるでしょう。
一方で、バースデーカフェやカップホルダーイベント、推しが行ったカフェ・食堂巡りでは、ドリンク代や軽食代などの小さな支払いが何度も続きます。
1回の金額は大きくなくても、2軒、3軒と回ると意外とバカにならない金額に。店舗によっては現金のみ、ということもあるでしょう。
さらに、ペンサイン会や音楽番組観覧のように時間が決まっているイベントでは、支払いで迷う時間がロスになることも。
もちろんその間に、韓国コスメや洋服、お土産購入といった普通の観光だって欠かせない。
移動のたびに交通カードをチャージする。レジ前で使えるカードを確認する。こういったちょっとしたストレスや時間ロスは、目的を持った旅行だと地味に焦るものです。
支払いが止まらない。移動で迷わない。推し活の予定をスムーズに回るためにも、「どんな支払手段を用意するか」は結構大事なんです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349813/images/bodyimage1】
推し活旅行向け・お金の準備
推し活で韓国に行くなら、現金・プリペイドカード・クレジットカードの3つを準備するのがおすすめです。
ひとつに絞る必要はありません。むしろ、3つに分けたほうがいい。
現金は小さな支払い用。プリペイドカードは普段の支払いと予算管理用。クレジットカードは高額決済や予備用。役割を決めておくと、現地で迷いにくくなります。
現金は“少額決済と予備”に使う
韓国はカード決済が広く使われていますが、現金があると安心な場面もあります。
バースデーカフェや、推しゆかりの小規模店、屋台、伝統市場。こうした場面では、現金支払いのみということもあります。
とはいえ、旅行中の支払いを全て現金にする必要はありません。多額の現金を持ち歩くのは不安ですし、余ったウォンを帰国後にどうするかも悩みどころ。