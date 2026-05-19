【日本占い師協会】人気資格ランキングTOP10を発表！1位は『タロットカード士(R)資格』

日本占い師協会

日本占い師協会（本社所在地：東京都港区、https://www.uranai.org/）は、日本占い師協会の最新の人気資格TOP10を発表いたします。

今回、日本占い師協会の資格の中で、特に人気の高かったトップ10を発表します。

また、人気ランキングとは別軸で、全国の20～60代の男女を対象に「興味のある資格」についての調査も実施しました。調査回答者には日本占い師協会の資格の中から、興味のある資格上位5つを選択してもらい、その理由についても質問しています。

そこで、各資格の特徴と、調査回答者が「今から取得を検討する場合、なぜその資格に興味があるのか」という理由を、実際の声とともにご紹介します。

※以下に紹介する回答者の回答は、可読性を高める目的で、誤字脱字の修正や句点の追加などを行っております。なお、本修正に伴い、回答の意味自体に恣意的な変更は加えておりません。

1位：タロットカード士(R)資格

日本占い師協会の人気資格、第1位は「タロットカード士(R)資格」でした。

この資格では、タロットカードの基本原理からスプレッド技術、カードリーディングに至るまで、幅広い知識を習得できます。

各カードの意味や解釈、正位置と逆位置、大アルカナ・小アルカナの違い、タロットの歴史、必要な道具、タロットを使う前の注意点など、タロット占いに関する専門知識を証明する資格です。

タロットカードリーディングセッションや個別相談、タロットカードに関するセミナーやワークショップの開催、タロット占い教室での講師活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

1位となった背景には、占いブームの高まりと、タロット占いの世界的な普及があるのではないでしょうか。自分自身や他人の運勢を占える専門知識を持つ人材で、実践的なスキルとして評価されています。

■タロットカード士(R)資格に興味をもった理由も聞いてみました

"正解が一つではなく、自分の感覚や経験も活かせる奥深さがあり、続けるほど理解が深まりそうで興味があります。（40代／男性／会社員）"

"以前YouTubeでタロットカードの動画を見たときに、なんでこんなに当たるんだろうと思ったから。（30代／女性／専業主婦）"

"タロットカードに描かれている絵に深い意味がありそうで、少しオカルトな部分に惹かれている。（40代／女性／専業主婦）"

2位：西洋占星術士資格

2位は「西洋占星術士資格」でした。

この資格では、西洋占星術の基本原理から詳細なホロスコープ解析に至るまで、幅広い知識を習得できます。

惑星の動きやアスペクト、ハウス、サインの意味を理解し、個人の性格や運勢を読み解くスキル、西洋占星術の起源や歴史、エジプト占星術、暦の起源や歴史など、西洋占星術に関する専門知識を証明する資格です。

占星術コンサルタントとして個別の占星術セッションや、西洋占星術に関するセミナーやワークショップの開催、占い学校や自宅・カルチャースクールでの講師活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

2位となった背景には、スピリチュアルへの関心の高まりと、西洋占星術の歴史的な信頼性があるのではないでしょうか。

遊牧民族の生活を守るために生まれた西洋占星術が、現代では人々の運勢を知るものとして浸透しており、占星術の専門家としての知識を持つ人材として評価されています。

■西洋占星術士資格に興味をもった理由も聞いてみました

"歴史が深く体系化されており、星の動きが個人の性格や社会情勢に与える影響を分析してみたいと思ったから。（30代／男性／会社員）"

"幼少期から身近な星占い、誕生日からわかる簡単なものから、調べてみると実は奥が深いのが面白い（50代／女性／専業主婦）"

"占星術はなじみがあるのでとっつきやすそう。（40代／女性／自営業）"

3位:パワーストーン鑑定士(R)資格

3位は「パワーストーン鑑定士(R)資格」でした。

この資格では、パワーストーンの種類や効果、選び方、浄化方法に関する幅広い知識を習得できます。

パワーストーンの歴史や形状、浄化法、パワーストーンとの付き合い方、パワーストーン同士の相性や組み合わせ、パワーストーンと風水、水晶の特性、誕生石の種類、プログラミングの方法など、各種ストーンのエネルギーや特性を理解し、適したストーンを選定する専門知識を証明する資格です。

パワーストーンの鑑定や販売、カウンセリング、パワーストーンに関するセミナーやワークショップの開催、自宅やコミュニティでのセッション、アドバイザー活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

3位となった背景には、スピリチュアルブームの高まりと、パワーストーンへの関心の高まりがあるのではないでしょうか。

金運・恋愛運・仕事運・健康運などに効果が期待できるパワーストーンを身に付ける方が増えていることから、パワーストーンの魅力を引き出し、適切なアドバイスができる専門家として評価されています。

■パワーストーン鑑定士(R)資格に興味をもった理由も聞いてみました

"パワーストーンには神秘的なパワーを感じていますので、その鑑定士の資格にも大いに興味があるからです。（40代／男性／会社員）"

"よくパワーストーンを購入するので、パワーストーンについて詳しく知りたいと感じたからです。（30代／女性／会社員）"

"石に秘められた力がどのようなものなのか気になるから。（20代／女性／会社員）"

4位：四柱推命占術士(R)資格

4位は「四柱推命占術士(R)資格」でした。

この資格では、四柱推命の基本原理から命式の解析方法、運勢の見方に至るまで、幅広い知識を習得できます。

四柱推命の命式の作り方や四柱の意味、十干・十二支の関係性、通変星や十二運星の種類と求め方、神殺星、空亡、先天運や後天運の読み解き方など、日干、地支、十干、十二支の意味を理解し、運勢や人生の方向性を読み解く専門知識を証明する資格です。

四柱推命を活用したコンサルティングや個別セッションの提供、四柱推命に関するセミナーやワークショップの開催、自宅やオンライン、カルチャースクールなどでの講師活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

4位となった背景には、東洋占術への信頼と伝統的な占いへの関心の高まりがあるのではないでしょうか。

生年月日から運命を導き、鑑定結果を教えつつアドバイスする四柱推命は、占いの基本として認識されており、他者の人生を洞察できるアドバイザーとして評価されています。

■四柱推命占術士(R)資格に興味をもった理由も聞いてみました

"対面で四柱推命占いをしてもらったことがあり、面白いと思ったので学んでみたいから（30代／女性／無職）"

"年齢を重ねるほど、自分の運気の波を知っておきたいな。と思う事が増えた感じで、人生全体の流れを把握出来る四柱推命は学ぶ価値があると思いました。（50代／女性／会社員）"

"四柱推命が最も認知されていると思ったから。（40代／女性／会社員）"

5位：風水セラピスト資格

5位は「風水セラピスト資格」でした。

この資格では、風水の基本原理から応用技術に至るまで、幅広い知識を習得できます。

風水の歴史や哲学、陰陽、五行、八卦の考え方、気の巡り、九星、八方位、四神相応、欠けと張り、日当たり・風通しなど、各種方位の意味や家・職場のエネルギーバランスの改善方法を理解し、理想的なバランスに保つ専門知識を証明する資格です。

風水を取り入れたコンサルティング業務やインテリアデザイン、建築設計へのアドバイス、企業や個人向けに風水セミナーやワークショップの開催、自宅やコミュニティでカウンセリングや講師活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

5位となった背景には、住環境への関心の高まりと、風水ブームの継続があるのではないでしょうか。

約4千年前の中国から伝わった風水の思想が、現代の生活に根付いており、住環境の改善や運気の向上をサポートする専門家として評価されています。

■風水セラピスト資格に興味をもった理由も聞いてみました

"環境改善を行って気の流れを良くする、悪い運気を寄せ付けない方法として分かりやすいと思う（50代／女性／専業主婦）"

"家具の配置などを決める際必ず風水は調べて、それを参考に配置するから。（20代／女性／アルバイト）"

"風水はインテリアなどにも反映できるから（20代／男性／会社員）"

6位：手相鑑定士資格

6位は「手相鑑定士資格」でした。

この資格では、手相の基本原理から詳細な手相の読み方、解釈に至るまで、幅広い知識を習得できます。

手相の歴史や各丘の特徴、知能線・感情線・生命線などの主要線、マスカケ線などの特殊な線など、手の形や線、丘の意味を理解し、性格や運命を読み解く専門知識を証明する資格です。

手相鑑定セッションや個別相談の提供、手相に関するセミナーやワークショップの開催、占い師や各種カルチャースクール等での講師活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

6位となった背景には、身近な占いとしての人気と、手相への関心の高まりがあるのではないでしょうか。

古代インドが源流で、東洋の易学を取り入れて発達した手相は、手の平に刻まれた線や肉付きから性格や才能資質を判断でき、他者の人生のアドバイスや運命の改善をサポートする専門家として評価されています。

■手相鑑定士資格に興味をもった理由も聞いてみました

"いちばん身近で知名度の高い占いだから。（20代／女性／アルバイト）"

"手相占いは興味のある方が多いと思うし、手相は変わっていくと聞くので、その時々で占うことができたら需要があると思います。（20代／女性／会社員）"

"月日が経つと手相も変わって、年齢によって占うのが楽しそうだから。（30代／男性／会社員）"

7位：数秘術鑑定士(R)資格

7位は「数秘術鑑定士(R)資格」でした。

この資格では、数秘術の基本原理から各数字の意味、鑑定方法に至るまで、幅広い知識を習得できます。

数秘術の歴史、数字の意味と占い方、カバラ数秘術とピタゴラス数秘術、コアナンバー、生命の樹など、各数字の象徴や計算方法を理解し、運命や性格を読み解く専門知識を証明する資格です。

数秘術鑑定セッションや個別相談の提供、数秘術に関するセミナーやワークショップの開催、自宅やコミュニティでセッション、占いの講師活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

7位となった背景には、数字を使った占いの人気と、論理的な占術への関心の高まりがあるのではないでしょうか。

姓名や誕生日を数字に変換して性格や運命を占う数秘術は、体系的かつ論理的なノウハウを持ち、人生のアドバイスや運命の改善をサポートする専門家として評価されています。

■数秘術鑑定士(R)資格に興味をもった理由も聞いてみました

"数字を使って性格や人生のテーマを読み解く考え方が分かりやすく、初めてでも学びやすそうだと感じたからです。（30代／男性／会社員）"

"昔から馴染みのある占いで相性が良いので。（40代／女性／専業主婦）"

"数字の占いなので独学は難しい。（40代／女性／自営業）"

8位：サイキックアドバイザー(R)資格

8位は「サイキックアドバイザー(R)資格」でした。

この資格では、サイキック能力の基本原理から応用技術、リーディング方法に至るまで、幅広い知識を習得できます。

サイキック能力の基礎知識と開発方法、瞑想法、宇宙意識、高次元の存在、ガイドの存在、守護天使など、直感や霊感を活用し、質問に対する適切なリーディングを行う専門知識を証明する資格です。

サイキックリーディングセッションや個別相談の提供、サイキックに関するセミナーやワークショップの開催、自宅やカルチャースクールで講師活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

8位となった背景には、スピリチュアルへの関心の高まりと、直感的な能力への注目があるのではないでしょうか。今の状態や深層心理を読み取るサイキック能力は、問題解決や未来の洞察をサポートする専門家として評価されています。

9位：九星気学占術士(R)資格

9位は「九星気学占術士(R)資格」でした。

この資格では、九星気学の基本原理から運勢の見方、方位の解釈に至るまで、幅広い知識を習得できます。

陰陽、五行、十干十二支、八卦、方位盤、九星（一白水星から九紫火星まで）の特長、九星の運行・暦・方位・吉方位など、各星の意味や影響を理解し、運勢や方位の影響を読み解く専門知識を証明する資格です。

九星気学を活用したコンサルティングや個別セッションの提供、九星気学に関するセミナーやワークショップの開催、自宅やカルチャースクールなどで講師活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

9位となった背景には、東洋占術への関心と、方位学への注目があるのではないでしょうか。

生年月日の九星と干支を組み合わせた占いで、人生の運勢や相性、家相、方位の吉凶を占え、他者の人生の洞察を提供するアドバイザーとして評価されています。

■九星気学占術士(R)資格に興味をもった理由も聞いてみました

"五行を基にした占術で的中率が高く説得力もあり、多くの方に使える占術だと思いました。（50代／男性／自営業）"

"難しそうなので、勉強して資格が欲しいと思ったから（30代／女性／無職）"

10位:ルノルマンカード占いアドバイザー資格

10位は「ルノルマンカード占いアドバイザー資格」でした。

この資格では、ルノルマンカードの基本原理からスプレッド技術、カードリーディングに至るまで、幅広い知識を習得できます。

ルノルマンカードの歴史、タロットカードとの違い、各カードの意味・見方、ストーリー、キーワード、象徴するもの、ポジティブカード・ネガティブカード・ニュートラルカードの分類など、各カードの意味や解釈を理解し、適切なリーディングを行う専門知識を証明する資格です。

ルノルマンカードリーディングセッションや個別相談の提供、ルノルマンカードに関するセミナーやワークショップの開催、自宅やカルチャースクールなどで講師活動など、幅広い分野での活躍が期待できます。

10位となった背景には、新しい占術への関心と、カード占いの多様化があるのではないでしょうか。

18世紀フランスの占い師マダム・ルノルマンに由来するルノルマンカードは、シンプルな絵柄で分かりやすく的中率が高いと評判で、人々の問題解決や未来の洞察をサポートする専門家として評価されています。

■ルノルマンカード占いアドバイザー資格に興味をもった理由も聞いてみました

"絵柄がシンプルで直感的に読めるため、初心者でも習得しやすい。（40代／男性／会社員）"

今から取得するなら興味がある資格、第一位は『タロットカード士(R)資格』で同じ結果に

先ほどの「人気資格TOP10」とは別に、本調査では、日本占い師協会の資格の中から「今から取得を検討するなら最も興味がある資格」について別途質問を実施しました。

調査では、複数の資格の中から「最も興味がある資格について、上位5つを選んでください」と回答者に選択してもらい、各資格を選択した人数を集計しています。

回答者が選択した資格について集計を行い、回答数の多い資格上位10個を上から並べた結果、「取得に興味がある資格TOP10」は次のようになりました。

1位：タロットカード士(R)資格（79人）

2位：手相鑑定士資格（68人）

3位：姓名判断アドバイザー資格（59人）

4位：四柱推命占術士(R)資格（51人）

5位：風水セラピスト資格（48人）

6位：西洋占星術士資格（44人）

7位：パワーストーン鑑定士(R)資格（36人）

8位：夢占い師資格（36人）

9位：九星気学占術士(R)資格（18人）

10位：守護霊アドバイザー(R)資格（18人）

「実際に受講者が多い人気ランキング」と「これから取得に興味がある資格TOP10」では、共通する傾向が見られました。

人気ランキングでタロットカード士(R)資格が1位だったように、興味を集めた資格TOP10でもタロットカード士(R)資格が圧倒的な1位を獲得しており、実際の人気と潜在的な関心が一致していることが分かりました。

一方で、人気ランキングで6位だった手相鑑定士資格が、興味ランキングでは2位に大きく上昇しています。

さらに、人気ランキングでは10位圏外であった姓名判断アドバイザー資格が、興味ランキングで3位に入っており、手軽で身近な占術への潜在的な関心の高さが窺えます。

占いに興味を持ったきっかけ、最多は「自分の性格や特性を知りたかったから」

占いに興味を持つようになったきっかけについて質問したところ、最も多かったのは『自分の性格や特性を知りたかったから』（54人）でした。

次いで『スピリチュアルや神秘的なものへの興味から』（49人）、『テレビ・雑誌などのメディアで見かけたから』（43人）、『趣味・娯楽として楽しめると思ったから』（39人）と続きました。

上位の回答から、占いへの関心には「自己理解を深めたい」という内面的な動機が強いことが分かります。また、占いに触れるきっかけとして、テレビや雑誌などのメディアでの露出が大きく役立っていることが明らかとなりました。

全体的な回答傾向として、趣味・娯楽として楽しむ側面が強く、占いが日常生活に身近な存在として定着しているのでしょう。

日本占い師協会について

日本占い師協会は、占いに関する知識・技術の向上と、各占術の社会的地位の確立を目的に資格認定制度を実施している協会です。

タロット、西洋占星術、四柱推命、風水、手相、数秘術など、幅広い占術の資格を取り扱っており、趣味としての学習からプロの占い師としての独立・開業まで、さまざまな目的に対応した資格を提供しています。

認定試験は、インターネットから申し込みが可能で、申し込み後1週間以内に試験問題が郵送で届きます。在宅受験のため、忙しい社会人の方や主婦の方でも自分のペースで受験することが可能です。

試験期間・受験申込期間の制限がなくなり、いつでも検定試験を受けられる点も特徴です。

■日本占い師協会：https://www.uranai.org/

■人気資格ランキング：https://www.uranai.org/ranking/

■お問い合わせ：https://www.uranai.org/about/contact/

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調査概要：【日本占い師協会】資格興味ランキング

【調査期間】2026年4月21日（火）

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】全国20～60代の男女

【有効回答数】103人

※データは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100％にならない場合があります。

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