腸から始まる未来の私 my LAB PLUS BY nutrilite(TM) 「マイクロバイオーム 分析サービス」 ＆ 「パーソナル プロバイオ(TM)」 5月19日（火）発売

日本アムウェイ合同会社

日本アムウェイ合同会社（本社：東京都渋谷区宇田川町7-1、社長：イリーナ・メンシコヴァ）は、栄養補助食品ブランド「ニュートリライト(TM)」より、次世代パーソナライズドサービス「my LAB PLUS BY nutrilite(TM)」 を2026年5月19日（火）に発売しました。

アムウェイは、日本の社会課題である健康寿命の延伸に貢献することを目指し、その中心的な役割である腸内細菌叢（マイクロバイオーム）に着目し、昨年HEM Pharma社との戦略的提携を発表しました。

このたび、90年以上にわたり植物栄養学と科学を融合してきた「ニュートリライト(TM)」とマイクロバイオーム分析技術 PMAS※1を有するHEM Pharma社と「my LAB PLUS BY nutrilite(TM)」を共同開発しました。本サービスでは、6種類のパーソナル プロバイオ(TM)の中から一人ひとりに適したタイプを提案するとともに、生活習慣アドバイス※2を提供します。科学がからだの内側を読み解き、人々のより良い選択へと導くパーソナライズド・ソリューションです。

製品特長

１. 簡単3ステップで、自分に合った選択へ

「調べる・知る・始める」の3ステップで構成され、「みんなに同じ」ではなく、「あなたに合った選択」を導くことを目指しています。

調べる：便サンプルを研究所に送り、あなたの腸内マイクロバイオームを詳しく調べます。

知る：分析結果レポートであなたのマイクロバイオームの傾向を知ることができます。

始める：分析結果に基づいて選ばれたパーソナル プロバイオ(TM)と健康習慣質問票の回答に基づき作成されたアドバイス※1を日常に取り入れ、自分に合った健康習慣をスタートできます。

２. 腸内マイクロバイオームを“見える化”する分析サービス

腸内細菌の菌の種類と量、短鎖脂肪酸バランスに着目し、マイクロバイオームの健康スコアや傾向を可視化します。さらに、健康習慣質問票の回答に基づき、生活習慣のアドバイスが専用アプリに届きます。

３. 長年の共同研究とデータ解析に基づく科学的アプローチ

ニュートリライト(TM)とHEM Pharma社の長年にわたる共同研究によって開発。300種類以上の菌株から安全性と有用性を基準に厳選し、独自技術PMAS※1を用いて40通りの組み合わせを3,200件以上検証した結果から、最も有用性の高い6製品を誕生させました。

４. 腸内マイクロバイオーム全体を考えた設計

パーソナル プロバイオTM には、日本人の腸内環境に適した2～6種類の菌株（50億個の生きた善玉菌）、食物繊維、オリゴ糖が配合されています。

※1 PMASとは、HEM Pharma社の独自技術である、Personalized Pharmaceutical Meta-Analysis Screeningのことです。

※2 健康習慣質問票の回答に基づき作成されます。

「my LAB PLUS BY nutrilite(TM) マイクロバイオーム 分析サービス」

【発注番号】4410

【標準小売価格】32,210円

【会員価格】23,860円

「my LAB PLUS BY nutrilite(TM) パーソナル プロバイオ(TM)」（全6種）

【標準小売価格】7,970円

【会員価格】5,900円

【内容量】1箱30本入り

■ アムウェイについて

アムウェイは売上世界 No.1のダイレクトセリング企業＊1です。ミシガン州エイダに本社を置き、世界100以上の国と地域で事業を展開しています。人々の、すこやかで、ゆたかな人生を切り開くサポートをすることを目指し、日常的に使用する様々な製品を提供しています。売上上位ブランドには、栄養補助食品の「ニュートリライト(TM)」(売上高世界 No.1＊2)、スキンケアやメイクアップ製品の「アーティストリー(TM)」(外資系スキンケアブランド内の、日本売上TOP5＊3にランキング)、キッチン用浄水器の「eSpring(TM)」(売上高世界No.1＊4)などがあり、日本では200以上の製品を展開しています。また、社会貢献活動の一環として、東日本大震災の被災地復興支援プロジェクト「Remember HOPE」に取り組んでおり、2022年9月より子どもの貧困支援「Tomorrow HOPEプロジェクト」を実施しています。

＊1 2025年 Direct Selling News誌の Global 100ランキングに基づく

＊2 グローバルデータ調べ：http://gdretail.net/amway-claims/

＊3 2024年4月 TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ

＊4 2024年グローバルセールスに関するヴェリファイマーケット社調査に基づく