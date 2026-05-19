活性酸素＝悪者ではなかった！──睡眠中の体内環境に関する調査プロジェクトを開始

トラタニ株式会社

トラタニ株式会社（石川県かほく市）は、 睡眠中の呼吸インフラの実態を明らかにする 「Night Oxygen Flow Project - Phase 2」 を新たに開始し、 その第二弾として、活性酸素の“暴走の最上流”にある睡眠中の低呼吸に関する最新の分析結果を公開します。

本分析では、活性酸素が「悪者」ではなく、 本来は体を守るための防御システムであること、 そして暴走の原因が“呼吸の浅さ”にあることを 生理学・自律神経・低酸素環境の観点から整理しました。

活性酸素は“悪者”と思われがちですが、実は体を守るための高度なシステムです。

活性酸素は「老化の原因」「体を錆びさせる悪者」と誤解されがちですが、本質はまったく逆で、活性酸素は体を守るために生まれる“防御システム”です。問題は“量”ではなく、暴走を止める仕組みが働いているかどうか。その最上流を決めているのが「呼吸の深さ」です。

● 活性酸素は“毒”ではなく、体の防御反応

活性酸素（ROS）は、体が自分を守るために作り出す物質です。

細菌・ウイルスを攻撃する 炎症の処理に使われる 細胞のスイッチとして働く

つまり、活性酸素は「必要だから存在する」 ものです。

● 問題は“量”ではなく、“暴走”である

活性酸素が問題になるのは、必要以上に作られ、処理が追いつかなくなったときです。

この暴走を止めるのが

抗酸化酵素 副交感神経 体内環境の安定

つまり、体の“ブレーキ側”の働き です。

● 暴走の最上流は「呼吸の浅さ」

活性酸素の暴走は、

呼吸が浅くなる

→ 細胞が“酸素をうまく使えなくなる”

→ 副産物として活性酸素が増加する

という流れで起こります。

さらに睡眠中は、

気道角度の変化 胸郭の沈み込み 横隔膜の制限

という“重力90度の呼吸の物理”によって、誰でも呼吸が浅くなりやすい構造になっています。

● 図で見る：活性酸素が暴走する“最上流”

呼吸が浅い 酸素利用効率が低下 ミトコンドリアの電子漏れ増加 活性酸素が過剰発生 体内環境が乱れる

呼吸が浅い

→ 酸素利用効率が低下

→ ミトコンドリアの電子漏れ増加

→ 活性酸素が過剰発生

→ 体内環境が乱れる

この因果ラインが、「活性酸素＝悪者」という誤解の正体 です。

● 活性酸素は“呼吸の質”でコントロールできる

深い呼吸ができていると、

酸素利用効率が高まり 自律神経が安定し 抗酸化酵素が働き 活性酸素は“必要量だけ”に保たれる

つまり、呼吸の質が活性酸素の“量”を決めている のです。

【締め】

呼吸が浅い人ほど不調が増えやすいのは、体の「流れ」が止まってしまうからです。

無意識で続く“程よい呼吸”は、睡眠・代謝・免疫など生命を回す土台そのもの。その質が、体調の方向性＝寿命の方向性を決めます。

そして睡眠時に体へかかる「重力90度の物理」が、気道の角度を狂わせ、呼吸という最上流を乱し、結果として全身のドミノ倒し（不調）を招きます。

当社はアパレル3D設計で培った立体構造の知見をもとに、この“呼吸の物理学”を体系化し、睡眠・姿勢・代謝の改善に応用しています。

本啓発シリーズは、代表・虎谷が長年培ってきたアパレル3D設計の知見と、自身の健康改善の実体験をもとに体系化したものです。気道の物理構造・寝姿勢・呼吸の関係について、今後も継続的に発信していきます。

【参考文献（国際研究）】

ヒトの構造的・骨格的な低呼吸リスク（構造上の宿命）

Davidson TM. (2003) The anatomic basis for the development of sleep apnea.

Isono S. (2012) Obstructive sleep apnea of non-obese patients in Japan.

低呼吸による低酸素・自律神経への影響（生理的ダメージ）

Somers VK, et al. (1995) Sympathetic neural mechanisms in obstructive sleep apnea.

Levy P, et al. (2011) Sleep apnea as a cause of cardiovascular disease.

【会社情報】

トラタニ株式会社

代表：虎谷 生央

所在地：石川県かほく市

事業内容：アパレル3D設計、睡眠・呼吸研究

公式サイト：https://toratani-kokyu.jp