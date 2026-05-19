新卒採用の最新トレンドが分かる「新卒採用フォーラム2026」開催決定！

ProFuture株式会社

人事のプロを支援するポータルサイト「HRプロ」を運営するProFuture株式会社（所在地：東京都千代田区/代表取締役社長：寺澤康介）は、 新卒採用担当・人事関係者を対象としたイベント「新卒採用フォーラム2026 ONLINE」を、 2026年7月8日（水）にオンライン（参加無料）にて開催します。

特設サイト（事前申し込み） :https://www.hrpro.co.jp/shinsotsu_forum/2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ad_prtimes_sf2026_260513A

新卒採用の専門家＆先進企業が多数登壇！

AI活用がもたらす影響に対し、新卒採用担当者はどう対応すべきか

進化を続けるAIの影響は、企業の採用活動や学生の就職活動にも例外なく及んでいます。

多くの学生がエントリーシートの作成に生成AIを使用するようになったことで、応募学生の見極め方の見直しが迫られるとともに、AIで代替できる業務が急激に拡大することで、企業は「求める人物像」を常に見直し、アップデートし続けていく必要があるでしょう。

そこで本フォーラムでは、 2027年新卒採用を振り返り、2028年新卒採用の戦略構築に向けて、企業が注視すべき課題解決のヒントとなる18講演をご用意いたしました。

新卒採用を一望する全18講演をご用意。見どころをご紹介！

【1】27卒学生＆神戸大 服部泰宏教授登壇！

「学生目線で読み解く就職活動のリアル

～27卒学生が語る、就活の実態と企業に求めること～」

就職活動を終えたばかりの現役大学4年生（予定）にご登壇いただき、最新の就活動向や企業選びで重視したポイント、選考過程で感じた期待やギャップなどを、学生のリアルな視点から率直に語っていただきます。

また、神戸大学大学院の服部泰宏教授より、近年の新卒採用を取り巻く環境変化や構造的な課題について解説。研究知見と学生の生の声を掛け合わせながら、いま企業の新卒採用担当者が知っておくべき「学生の本音」と「採用戦略への示唆」を深掘りします。

【2】丸紅社のAI面談の活用実例を学ぶ！

神戸大学大学院経営学研究科 服部 泰宏氏株式会社ビジネスリサーチラボ 伊達 洋駆氏

「AIは“効率化”だけではない

～丸紅のAI面談がもたらす相互理解とキャリア形成の促進～」

丸紅株式会社は、AIを単なる選考効率化のツールとしてではなく、学生と企業の相互理解を深める新しい採用接点として活用している点で注目を集めています。

本セッションでは、取り組み開始の背景や社内での議論、導入プロセス、実施後に見えてきた成果、そしてAI時代の新卒採用の可能性について深掘りします。

AIが採用にもたらす新しい価値とは何か。丸紅の実践から、これからの採用体験設計のヒントを探ります。

【3】独自調査から得られた最新知見を公開！

丸紅株式会社 福永 美華氏株式会社人材研究所 曽和 利光氏

「2027年新卒採用を振り返り、2028年新卒採用を展望する

～AI時代に必要な人材の獲得へ、企業の重視ポイントを探る～」

2027年新卒採用に見られた新たな動向と2028年新卒採用に向けて企業が注視すべきこととは何か。今年のHR総研 新卒採用調査の設計・分析に携わった2人の研究員が議論します。

新卒採用フォーラム2026 開催概要

調査資料／ギフト券など特典をご用意！

- 【日 程】 ストリーミング配信：2026年7月8日（水）10:00～16:50- アーカイブ配信 ：2026年7月13日（月）13:00～7月27日（月）17:00- 【配信方法】 完全オンライン（ストリーミング配信・アーカイブ配信）- 【対 象】 企業の新卒採用担当者- 【参 加 費】 無料- 【主 催】 ProFuture株式会社- 【申込締切】 2026年7月27日（月）15:00- 【特設サイト】https://www.hrpro.co.jp/shinsotsu_forum/2026(https://www.hrpro.co.jp/shinsotsu_forum/2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ad_prtimes_sf2026_260513A)

■視聴＆アンケート回答特典

【ストリーミング配信特典(7/8)】※7月9日（水）正午までに回答いただいた方が対象となります。

＜いずれか1講演以上の視聴＆アンケート回答で必ず進呈＞

- １.HR総研による調査資料「インターンシップの印象が良かった理由＆プログラム内容（2026年度版）」- ２.Amazonギフトカード200円分

＜いずれか5講演以上の視聴＆アンケート回答いただいた方の中から、抽選30名様に進呈＞

- 書籍『このままで大丈夫？「どこに行っても通用する人」になるために今できること』曽和 利光 著、1760円（税込）

【アーカイブ配信特典(7/13～7/27)】※7月28日（火）正午までに回答いただいた方が対象となります。

＜いずれか1講演以上の視聴＆アンケート回答で全員に進呈＞

- HR総研による調査資料「選考中に志望度が上がった＆下がったエピソード（2026年度版）」（フリーコメント集）

■お問い合わせ先

ProFuture・イベント運営事務局（ProFuture株式会社内）

EMAIL： seminar@hrpro.co.jp

ProFuture株式会社 会社概要／HR総研について

■会社概要

企業名 ： ProFuture株式会社

代表者 ： 代表取締役社長CEO 寺澤 康介

所在地 ： 〒100-0014東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階

設立 ： 2007年7月

事業内容 ： 人事ポータルサイト『HRプロ』、経営層向け情報サイト『経営プロ』、人事担当者・経営者向けイベント『HRサミット』の開催などメディア事業、イベント事業、ソリューション事業、人事関連の研究

URL ： https://profuture.co.jp/

■HR総研について

HR総研は、2012年にProFuture株式会社内に設立された「人事領域の開かれた調査機関」です。自社の枠を超え、広く他の調査機関・企業と協働することでHR領域の知見を結集し、人事領域における調査研究と、価値ある情報発信を行っています。また、無料のエンゲージメントサーベイツール『エンゲージメントコンパス』の提供をはじめ、各種組織サーベイの設計・分析から、豊富なネッワークを活用したサーベイ実施後の各種施策支援、人事向け研修支援など、人事部門をトータルにサポートしています。

HP： https://www.hrpro.co.jp/hr_souken/