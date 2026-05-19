「月刊サンデーGX」6月号から4号連続で『薬屋のひとりごと』アクリルスタンド付録！
株式会社小学館
4号連続『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』
2026年6月号 5月19日(火) 発売
2026年7月号 6月19日(金) 発売
2026年8月号 7月16日(木) 発売
2026年9月号 8月19日(水) 発売
「月刊サンデーGX」は、本日5月19日（火）発売の2026年6月号から2026年9月号まで4号連続で、大ヒットマンガ『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』の人気キャラのデュアルアクリルスタンド付録がつきます！ １つで各キャラの違った姿を楽しめる仕様です。ここでしか手に入らない1つで2度おいしいアイテムをお見逃しなく！
6月号は、猫猫（マオマオ）のデュアルアクリルスタンドがつきます。
4号連続『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』
デュアルアクリルスタンド付録内容
2026年6月号 5月19日(火) 発売
猫猫（マオマオ）
2026年7月号 6月19日(金) 発売
子翠（シスイ）＆楼蘭（ロウラン）
2026年8月号 7月16日(木) 発売
壬氏（ジンシ）
2026年9月号 8月19日(水) 発売
壬氏（ジンシ）＆猫猫（マオマオ）
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月刊サンデーGX 6月号
5月19日（火）発売
特別価格：1,200円（税込）
小学館・刊
※付録は電子版にはつきません。
※発売日が異なる地域がございます。
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『BLACK LAGOON』の表紙が目印！
『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』も大人気連載中！
■「月刊サンデーGX」編集部公式サイト
https://sundaygx.com/
■『薬屋のひとりごと ～猫猫の後宮謎解き手帖～』試し読み
https://www.sunday-webry.com/episode/3269754496551508487