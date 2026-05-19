「月刊サンデーGX」6月号から4号連続で『薬屋のひとりごと』アクリルスタンド付録！

株式会社小学館

「月刊サンデーGX」は、本日5月19日（火）発売の2026年6月号から2026年9月号まで4号連続で、大ヒットマンガ『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』の人気キャラのデュアルアクリルスタンド付録がつきます！ １つで各キャラの違った姿を楽しめる仕様です。ここでしか手に入らない1つで2度おいしいアイテムをお見逃しなく！

6月号は、猫猫（マオマオ）のデュアルアクリルスタンドがつきます。

4号連続『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』

デュアルアクリルスタンド付録内容

2026年6月号 5月19日(火) 発売

猫猫（マオマオ）

2026年7月号 6月19日(金) 発売

子翠（シスイ）＆楼蘭（ロウラン）

2026年8月号 7月16日(木) 発売

壬氏（ジンシ）

2026年9月号 8月19日(水) 発売

壬氏（ジンシ）＆猫猫（マオマオ）

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月刊サンデーGX 6月号

5月19日（火）発売

特別価格：1,200円（税込）

小学館・刊

※付録は電子版にはつきません。

※発売日が異なる地域がございます。

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『BLACK LAGOON』の表紙が目印！

『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』も大人気連載中！

■「月刊サンデーGX」編集部公式サイト

https://sundaygx.com/

■『薬屋のひとりごと ～猫猫の後宮謎解き手帖～』試し読み

https://www.sunday-webry.com/episode/3269754496551508487