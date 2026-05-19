「月刊サンデーGX」6月号から4号連続で『薬屋のひとりごと』アクリルスタンド付録！

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株式会社小学館


「月刊サンデーGX」は、本日5月19日（火）発売の2026年6月号から2026年9月号まで4号連続で、大ヒットマンガ『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』の人気キャラのデュアルアクリルスタンド付録がつきます！ １つで各キャラの違った姿を楽しめる仕様です。ここでしか手に入らない1つで2度おいしいアイテムをお見逃しなく！


6月号は、猫猫（マオマオ）のデュアルアクリルスタンドがつきます。



4号連続『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』
デュアルアクリルスタンド付録内容



2026年6月号　5月19日(火) 発売

猫猫（マオマオ）








2026年7月号　6月19日(金) 発売

子翠（シスイ）＆楼蘭（ロウラン）








2026年8月号　7月16日(木) 発売

壬氏（ジンシ）








2026年9月号　8月19日(水) 発売

壬氏（ジンシ）＆猫猫（マオマオ）










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月刊サンデーGX　6月号


　5月19日（火）発売


　特別価格：1,200円（税込）


　小学館・刊


　※付録は電子版にはつきません。


　※発売日が異なる地域がございます。


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『BLACK LAGOON』の表紙が目印！


『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』も大人気連載中！






■「月刊サンデーGX」編集部公式サイト


https://sundaygx.com/



■『薬屋のひとりごと ～猫猫の後宮謎解き手帖～』試し読み


https://www.sunday-webry.com/episode/3269754496551508487