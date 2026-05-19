VR/MRを活用した介護施設向け新サービス「リハまるLite」を株式会社テクリコがローンチ

業界初(※1)、VR/MR技術を活用し、自動で利用者に合わせた機能訓練・レクリエーションを複数名同時に提供。補助金活用により実質15万円～導入可能。

株式会社テクリコ

株式会社テクリコは、介護サービス事業所・介護施設向けの新サービスとして、VR(仮想現実)/MR(複合現実)技術を活用した機能訓練支援サービス「リハまるLite」をローンチいたしました。

「リハまるLite」は、これまで病院・リハビリテーション施設向けに提供してきたMRリハビリ機器「リハまる」の知見と実績をベースに開発された、介護現場向けの新サービスです。

現実空間を見ながら仮想コンテンツに取り組めるMR技術を活用し、身体訓練・認知訓練・身体と認知を組み合わせた複合訓練を、個別または集団で実施できます。

リハまるLiteによる機能訓練イメージ

従来のVR/MRリハビリ機器は、個別訓練での活用が中心でしたが、「リハまるLite」では複数名が同時に参加できる集団リハビリに対応。人手不足が課題となる介護現場においても、楽しさと継続性を備えながら、リハビリテーションの考え方に基づいた機能訓練の提供をサポートします。

また、「リハまるLite」は、2025年度より介護テクノロジー導入支援事業に新設された「機能訓練支援」分野に対応したサービスです。補助金を活用することで、初期費用および1年間のレンタル費用を含め、実質15万円～ご導入いただけます。(※2)

開発の背景

介護現場では、利用者一人ひとりの状態に合わせた機能訓練の提供が求められる一方で、人手不足や業務負担の増加により、個別性のある訓練を継続的に提供することが難しい場面も少なくありません。

また、従来の機能訓練では、利用者の意欲を維持しながら継続して取り組んでもらうことも大きな課題となっていました。

株式会社テクリコでは、これまで病院・リハビリテーション施設向けに、MR技術を活用したリハビリ支援機器「リハまる」を提供してきました。「リハまる」は、現実空間と仮想コンテンツを融合し、身体機能・認知機能の訓練や評価を支援する機器として、医療・リハビリテーション現場で活用されてきました。

今回ローンチする「リハまるLite」は、こうした医療・リハビリ現場で培ってきた知見をもとに、介護現場でも使いやすい形に再設計したサービスです。介護施設の日常的な運用に取り入れやすく、楽しみながら継続できる機能訓練の提供を目指しています。

「リハまるLite」の主な特長

1. 病院向け「リハまる」の実績をベースにした、しっかりとした機能訓練

「リハまるLite」は、医療・リハビリテーション現場で活用されてきた「リハまる」の知見をベースに開発されています。

単なるレクリエーションではなく、身体機能・認知機能・注意機能などに着目した訓練コンテンツを通じて、介護現場でもリハビリテーションの考え方に基づいた機能訓練を提供できます。

2. 複数名で同時に取り組めるVR/MR集団リハビリ

複数の利用者が同時に訓練へ参加できるため、集団での一体感や楽しさを生み出しながら、日々の機能訓練やレクリエーションに活用できます。

人手不足の介護現場でも、支援者の負担を抑えながら、複数名に対して効率的に訓練機会を提供できます。

3. 現実空間が見えるため、高齢者も安心して取り組みやすい

MR技術を活用することで、利用者は周囲の空間を確認しながら、目の前に表示される仮想コンテンツに取り組むことができます。

そのため、完全に仮想空間へ没入するVRに不安を感じやすい高齢者でも受け入れやすく、介護施設での日常的な機能訓練に取り入れやすい点が特長です。

さらに、支援者はパソコン画面で訓練の進行状況を確認できるため、複数名での集団訓練においても、声かけや見守りを行いながら運用できます。

4. 身体訓練・認知訓練・複合訓練に対応

「リハまるLite」では、上肢の運動、バランス、注意、判断、空間認識など、利用者の状態や目的に応じた訓練を行うことができます。

身体を動かしながら認知課題に取り組む複合的な訓練にも対応しており、日常生活に近い形での実践的な訓練をサポートします。

5. 利用者の状態に合わせた難易度調整

訓練結果や利用者の状態に応じて、適切な難易度での実施をサポートします。

無理なく取り組める難易度から始められるため、成功体験を得やすく、楽しさを保ちながら継続的な訓練につなげることができます。

6. 介護士・看護師でも使いやすいシンプルな操作性

専門的な知識がない方でも扱いやすい操作設計により、介護施設の日常業務の中で導入しやすいサービスを目指しています。

個別訓練だけでなく、集団でのレクリエーションや機能訓練の時間にも活用できます。

補助金活用について

シンプルな操作性複数名同時に実施可能バレーボール課題もぐらたたき課題

「リハまるLite」は、介護テクノロジー導入支援事業における「機能訓練支援」分野での補助金活用対象機器としてご検討いただけます。

補助金を活用することで、初期費用および1年間のレンタル費用を含め、実質15万円～ご導入いただけます。(※2)

※1 当社調べ。2026年5月時点の公開情報に基づく。国内の介護施設向けVR/MRリハビリ・機能訓練・レクリエーション支援サービスにおいて、複数名が同時に、利用者ごとの状態に合わせた認知機能・身体機能の複合的な機能訓練・レクリエーションに取り組めるサービスとして。

※2 補助金の対象可否、補助率、上限額、申請要件等は自治体・年度・申請内容により異なります。詳細は各自治体の公募要領をご確認ください。

サービス概要

サービス名：リハまるLite

対象：介護サービス事業所、介護施設等

主な用途：機能訓練、認知訓練、集団リハビリ、レクリエーション

特長：VR/MR技術を活用した個別・集団対応の機能訓練支援

導入費用：補助金活用により実質15万円～

TAISコード：02190-000002

サービスサイト：https://rehamaru.jp/lite/

会社概要

会社名：株式会社テクリコ

所在地：〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第３ビル２３階

代表取締役：杉山 崇

事業内容：ITコンサルティング、Webシステム開発全般、ソーシャルアプリ開発全般、Androidアプリ開発・iPhoneアプリ開発、メディカルヘルスケア分野におけるソフトウェア・システムの研究開発、製造、販売および運営

本件に関するお問い合わせ先

株式会社テクリコ リハまる事務局

TEL：06-6343-8450

URL：https://rehamaru.jp/