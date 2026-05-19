GREEN×EXPO 2027開催300日前に合わせ

都心乗り入れ車両のラッピングで広域アピール

相鉄グループは、2026年5月20日（水）から、２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）（以下、GREEN×EXPO 2027）に向けたプロモーション活動「相鉄グループ・GREEN×EXPO 2027」を開始します。

これは、2027年3月から相鉄本線 瀬谷駅付近で開催されるGREEN×EXPO 2027を契機に、相鉄グループおよび相鉄線沿線の認知度とブランドイメージの向上を図り、沿線にお住まいのみなさまとともに開催に向けた盛り上がりを創出することを目的に実施するものです。

第1弾として、2026年5月20日（水）から2027年9月までの期間、「相鉄で行こう！」ラッピングトレインを運行します。"走る広告塔"として相鉄線と都心を結ぶ濃紺色の「YOKOHAMA NAVYBLUE」（ヨコハマネイビーブルー）をまとった「21000系」車両にラッピングを施しました。ラッピング車両には、相模鉄道キャラクター「そうにゃん」が、会場の玄関口となる瀬谷駅・三ツ境駅や、相鉄グループがKids Villageに出展する「SOTETSU PARK（そうてつぱーく）」などをご案内する様子をデザインしました。相鉄線内のみならず、直通先の東急目黒線を通じて都営三田線「西高島平駅」や東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道線「浦和美園駅」まで乗り入れ、首都圏広域に向けてGREEN×EXPO 2027の魅力を発信します。

この他、「相鉄グループ・GREEN×EXPO 2027」キービジュアルとPRロゴを作成し、駅・車両、沿線の商業施設などの相鉄グループの関連施設内で展開。相鉄グループ一丸となって、GREEN×EXPO 2027を盛り上げてまいります。

「相鉄で行こう！」ラッピングトレインの概要

1．運転期間

2026年5月20日（水）～2027年9月（予定）

2．運転区間

相鉄線全線および相鉄・東急目黒線直通運転先

3．使用車両

21000系車両（21102×8） 1編成

4．デザイン内容

相模鉄道キャラクター「そうにゃん」とGREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」をヘッドマークに採用。相鉄グループがKids Villageに出展する「SOTETSU PARK」と沿線の自然や園芸博会場を想起させるデザインを施しました。「そうにゃん」が相鉄線沿線から「SOTETSU PARK」へ誘う様子を、車両ごとに異なるデザインで表現しています。

美しい花葉や樹木が疾走する車両の風になびいて舞い上がる。YOKOHAMA NAVYBLUEの21000系車両に、花や緑との関わりを通じ、自然と共生した持続可能で幸福感が深まる社会の創造を提案するGREEN×EXPO 2027をイメージし、「SOTETSU PARK」へと誘うラッピングを施しました。相模鉄道キャラクター「そうにゃん」とGREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」をヘッドマークに採用し、1両目にはGREEN×EXPO 2027の玄関口となる瀬谷駅・三ツ境駅の駅名標もデザインしました。

「相鉄グループ・GREEN×EXPO 2027」キービジュアルの概要

今回、GREEN×EXPO 2027に向けたプロモーション活動の開始に合わせ、キービジュアルと新PRロゴを制作しました。

キービジュアルには、相鉄線に乗車してGREEN×EXPO 2027へご来訪いただきたいという想いから「相鉄で行こう！」と表現しました。キービジュアルに配したPRロゴは、今年3月30日に運行を開始し、GREEN×EXPO 2027開催期間中も沿線内外のお客さまを会場付近の駅へと運ぶ新型車両「13000系」に乗った、「そうにゃん」の疾走感ある姿をデザインしました。

「相鉄グループ・GREEN×EXPO 2027」PRロゴの概要

1．展開期間

2026年5月20日（水）～2027年9月（予定）

2．デザイン内容

キャラクターには、沿線のお客さまや相鉄グループ社員をはじめとする多くの方に親しまれている相模鉄道キャラクター「そうにゃん」を起用。色とりどりの花びらが舞う中、新型車両「13000系」に乗った「そうにゃん」の疾走感ある姿をイメージしてデザインしました。

3．制作目的

2027年3月から開催されるGREEN×EXPO 2027を機に、相鉄グループおよび相鉄線沿線の認知度向上やイメージ向上、およびGREEN×EXPO 2027開催に向けた機運醸成のため。

4．展開予定

相鉄線沿線の駅・車両、沿線の商業施設など相鉄グループの関連施設内ポスター・デジタルサイネージ、グッズなど、沿線内外にて順次展開予定。

相鉄グループのGREEN×EXPO 2027 Village出展について

相鉄グループは、2027年3月19日（金）から開催される「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」のKids Village（キッズビレッジ）にて、「SOTETSU PARK（そうてつぱーく）」を出展します。

SOTETSU PARKのコンセプトは「ともだちとすみか」。「ともだち」は、ひとをはじめ身近に暮らす生きもの、「すみか」は、生きものそれぞれに適した住処を指し、生物と自然が影響を及ぼし合いながらも調和して暮らすフィールドを表します。子どもたちが「ともだち」に出会い、「すみか」で遊びながら触れていくことで、身近な生きものや自然を知り、守るアクションにつなげていくことを目指します。

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-80-6hm.pdf